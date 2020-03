Henstedt-Ulzburg. Selbst für geübte Leichtathleten würde die Sportanlage Beckersberg in Henstedt-Ulzburg derzeit ein Verletzungsrisiko darstellen. Die Tartanbahn ist uneben und rutschig, weist Risse und Löcher auf, die weiße Plastikumrandung ist an vielen Stellen abgebrochen. Das sind nur die auf den ersten Blick sichtbaren Mängel. Ebenso nicht mehr gewährleistet sind laut Experten die Wasserdurchlässigkeit, die Tragfähigkeit und die Frostbeständigkeit. Seit September 2019 ist die sogenannte B-Anlage, die insgesamt sechs Laufbahnen, eine Kugelstoßanlage, Weit- und Hochsprungbereiche und einen Nebenplatz umfasst, gesperrt, nur der Rasenplatz durfte für den Fußball genutzt werden.

790.000 Euro mehr als bei einer ersten Schätzung

Fest steht, dass in diesem Jahr eine grundlegende Sanierung vorgenommen werden muss, dazu soll auch der Naturrasen erneuert werden. All das wird nun deutlich teurer, als zunächst erwartet – der Politik wurde eine Steigerung um 790.000 Euro gegenüber einer ersten Schätzung vorgelegt. Das Gesamtpaket liegt nun bei 2,087 Millionen Euro. „Bei diesem Gesamtpreis ist uns die Spucke weggeblieben, das ist heftig“, sagte Sven Oldag von der CDU. „Ich frage mich, ob mit dem Preis eine Olympiabewerbung einhergeht.“

Nicht ganz. Auch in Zukunft wird die 34 Jahre alte Anlage für den SV Hen­stedt-Ulzburg, für örtliche Schulen, so etwa das benachbarte Alstergymnasium, und auch die Freiwillige Feuerwehr zur Verfügung stehen. Einmal wöchentlich war in der Vergangenheit zudem allgemein geöffnet für jede Person, die einfach ein paar Runden drehen wollte. Wann das wieder der Fall sein kann, ist allerdings offen. Erst nach längerer Diskussion rang sich der Ausschuss dazu durch, das Sanierungspaket durchzuwinken.

Während der Debatte hatte sich Bürgermeister Stefan Bauer noch optimistisch gezeigt, vom Land eine Fördersumme über 250.000 Euro zu erhalten. Mittlerweile steht fest: Der Antrag wurde abgelehnt. Zwei weitere Projekte im Kreis Segeberg – eine Flutlichtanlage in Wahlstedt und eine Wettkampfbahn in Bad Bramstedt – werden hingegen in diesem Jahr mit 22.500 beziehungsweise 250.000 Euro bezuschusst. Dazu muss erwähnt werden: Henstedt-Ulzburg erhielt aus Kiel in jüngerer Vergangenheit sowohl für neue Kunstrasenplätze am Alstergymnasium und im Sportpark Henstedt jeweils 250.000 Euro, vielleicht waren also andere Kommunen diesmal im Sinne der Gerechtigkeit an der Reihe.

Bei einem Neubau wäre ein Lärmschutzgutachten nötig

Die Absage aus Kiel bedeutet: Abzüglich einer fünfstelligen Förderung durch den Kreissportverband wird die Gemeinde das Vorhaben alleine stemmen müssen. „Die Preise sind das, was der Markt hergibt“, sagte der durch die Verwaltung beauftragte Landschaftsarchitekt Andreas Knoll. Ein großes Problem sei die Bodenabfuhr. „Die Preise ziehen an, die Deponien sind voll, nehmen nichts mehr an.“ Ein Kubikmeter würde 40 Euro kosten, früher war es die Hälfte. Nur eine Tragschicht der Anlage sei weiter verwendbar, so Knoll. Warum nicht gleich einen Neubau, fragten sich einige Politiker. „Wir würden empfehlen, einmal die Kosten dafür zu beantragen“, sagte Jens Iversen (BfB). „Wie viel Geld wollen wir in eine so marode Anlage stecken, ohne zu wissen, was eine komplett neue kostet?“ Er zog einen Vergleich zum Alstergymnasium – da votierte die Mehrheit schließlich für einen Neubau, der zwar deutlich teurer sein wird, aber dafür auch langlebiger.

Rein baulich würde ein Neubau nur 50.000 Euro mehr kosten, antwortete der Architekt. „Aber bei einem Neubau müssten wir ein neues Lärmschutzgutachten einreichen. Das hätten wir hier nicht.“ Iversen führte weiter aus: „Wir reden bei einem Neubau nicht mehr über diesen Standort.“

Jetzt aber eine Suche zu starten mit offenem Ausgang, während die Sanierung auf Eis gelegt würde, davon riet auch die Verwaltung ab. „Die Anlage ist nicht mehr hinnehmbar“, sagte Bürgermeister Bauer. Er könne den Ansatz zwar nachvollziehen, einen Neubau zu erwägen. Doch auch in diesem Fall müsste der Lärmschutz beachtet werden. „Da wären wir in den nächsten zwei Jahren mit Öffentlichkeitsbeteiligungen beschäftigt. Und wir haben keine Fläche. Die müsste identifiziert werden. Das ist die Krux.“ Ein Grundstück müsste also erst gekauft werden.

Sportler müssen bis 2021 ausweichen

Das war der Politik dann doch zu unsicher. „Eine Sanierung ist der einfachere Weg, das andere wäre äußerst problematisch“, so Andreas Knoll. Der Ausschuss beschloss also, dass eine Sanierung auf Basis der vorliegenden Berechnung stattfinden soll. Läuft alles optimal, könnte die Anlage 2021 wieder voll nutzbar sein. Für die Sportler bedeutet das: Sie müssen Alternativen finden. „Wir müssen uns mal mit der Kaltenkirchener Turnerschaft unterhalten, ob wir dort trainieren können“, sagt Wilhelm Dahmen, Leichtathletikspartenleiter des SV Henstedt-Ulzburg. „Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder auf die Anlage am Beckersberg können.“

Um die 790.000 Euro im Nachtragshaushalt für 2020 bereitzustellen, muss auch der Finanz- und Wirtschaftsausschuss zustimmen. Dieser berät die Großinvestition in seiner Sitzung am Dienstag (18.30 Uhr, Raum 1.22).