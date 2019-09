Die Sportanlage Beckersberg muss saniert werden

Henstedt-Ulzburg. 1,3 Millionen Euro – so viel soll eine Sanierung der Sportanlage Beckersberg in Henstedt-Ulzburg mindestens kosten. Diese Summe nennt die Verwaltung in einer Vorlage für den Planungs- und Bauausschuss am heutigen Dienstag (18.30 Uhr, Ratssaal). Das Thema ist relativ kurzfristig auf die Agenda gekommen.

So hat es kürzlich einen Ortstermin mit Vertretern des SV Henstedt-Ulzburg und der Gemeinde gegeben – dabei wurden erhebliche Schäden insbesondere im Bereich der Leichtathletikanlage festgestellt – als Folge ist dieser Bereich ab sofort gesperrt. Der Rasenplatz kann für den Fußballbetrieb des SVHU weiter genutzt werden, würde aber im Zuge einer Sanierung ebenso erneuert und wäre dann für etwa drei Monate gesperrt. Fördermittel des Landes sind verfügbar Das Vorhaben könnte auch die Bewässerung, die Flutlichtmasten und die Tribüne umfassen, diese Kosten kämen zu den 1,3 Millionen Euro noch hinzu. Fördermittel des Landes sind verfügbar, müssten aber bis Ende 2019 beantragt werden. Dazu, so die Verwaltung, müsste die Planung „umgehend beauftragt werden". Im nächsten Schritt könnte eine Berechnung dann wiederum am 9. Dezember im Planungs- und Bauausschuss vorgelegt werden.