„Ich stehe jeden Tag meinen Mann“

Bad Bramstedt. Verena Jeske betritt das Café Tilda, sucht sich ein Stück Apfelschmandkuchen an der Theke aus und setzt sich. Obwohl die 40-Jährige gerade aus dem Rathaus über den Kirchenbleeck zum Treffen mit dem Abendblatt geeilt ist, nimmt sie sich Zeit für ihre Antworten. An einen vollen Terminkalender hat sie sich längst gewöhnt. Seit gut einem Jahr ist Verena Jeske Bürgermeisterin von Bad Bramstedt.

In der Kommunalpolitik gilt sie als Frau, die weiß, was sie will. Zu öffentlichen Terminen erscheint sie stets elegant gekleidet. Auch diesmal: Sie trägt ein schwarzes Kleid und hohe Schuhe. Jeske selbst bezeichnet ihre Kleidung als „Rüstung“, die sie morgens zur Arbeit anziehe. Warum sie sich schützen will, auf welchen politischen Erfolg sie besonders stolz ist und wie sich ihr Leben als Bürgermeisterin verändert hat, erzählt sie im Gespräch mit dem Abendblatt.

Frau Jeske, als Sie noch im Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie gearbeitet haben, kellnerten Sie nebenbei in Restaurants und Bars. Führen Sie als Bürgermeisterin immer noch ein Doppelleben?

Jeske Die Zeit habe ich leider nicht mehr – aber das Kellnern fehlt mir. Seit meinem Studium habe ich in der Gastronomie gearbeitet, also fast 20 Jahre lang. Wenn ich in Restaurants bin und sehe, dass ein Gast auf dem Trockenen sitzt, kribbelt es immer noch in meinen Fingern. Das steckt in mir drin. Wenn ich irgendwann nicht mehr Bürgermeisterin bin, verschlägt es mich – zumindest teilweise – zurück in die Gastronomie.

Welcher Job ist härter: als Bürgermeisterin eine Stadt zu führen oder in der Gastronomie zu arbeiten?

Das ist schwer zu sagen. Was beide gemein haben, ist der enge Kontakt zu Menschen. In der Gastronomie habe ich am meisten Menschenkenntnis gewonnen. Als gute Servicekraft muss man sich auf jeden Gast einstellen können. Das hilft mir auch in der Kommunalpolitik. Inzwischen weiß ich, wem welche Themen am Herzen liegen.

Wie hat sich Ihr Leben innerhalb eines Jahres verändert?

Das Jahr ist vergangen wie im Flug. Jeder Tag war anders. Früher habe ich um 6 Uhr angefangen zu arbeiten, jetzt stehe ich gemeinsam mit meinem großen Sohn erst um 7 Uhr auf. Dafür sind meine Abende deutlich länger geworden. Sitzungen dauern häufig bis um 23 Uhr. Wenn ich dann zu Hause bin, ist für mich noch lange kein Feierabend. Auf mich wartet ein Pulk an E-Mails, die beantwortet werden müssen. Aber mir kommt das gelegen: Ich bin eine Eule und nachtaktiv.

Wie viele Stunden arbeiten Sie am Tag?

Ein Zwölf-Stunden-Tag ist normal. Häufig sind es 13 bis 14 Stunden. Und am Wochenende arbeite ich auch sehr oft.

Bereuen Sie es, Bürgermeisterin geworden zu sein?

Überhaupt nicht. Für mich ist das positiver Stress. Ich muss mich eher kontrollieren, mein Handy mal zur Seite zu legen und die Zeit mit meiner Familie genießen.

Auf welches Projekt, das Sie in Bad Bramstedt angeschoben oder umgesetzt haben, sind Sie besonders stolz?

Dass wir die neue Feuerwehrwache bald bauen können. Das ist schon seit Jahren ein Thema in der Stadt und war mir sehr wichtig. Als ich während des Wahlkampfes meinen Termin bei der Feuerwehr hatte, habe ich den Leuten gesagt: Wenn ich gewählt werde, sorge ich für eine Lösung. Einer der Feuerwehrmänner meinte noch zu mir, ich solle nichts versprechen, was ich nicht halten könnte. Ein halbes Jahr nach meinem Amtsantritt konnten wir den Deal eintüten.

Wann soll der Bau der neuen Feuerwehrwache beginnen?

Ich wünsche mir den Spatenstich noch in diesem Jahr. Das ist ambitioniert, das weiß ich. Eine Arbeitsgruppe hat sich bereits die neueren Feuerwehrwachen in Schleswig-Holstein angeschaut und Ideen gesammelt. Jetzt wird ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben, und die Politik muss entscheiden, welcher Entwurf am ehesten passt und gefällt. Wir versuchen, die Wache mit Städtebaufördermitteln zu finanzieren. Dadurch würden zwei Drittel der Kosten übernommen werden. Ich wüsste nicht, wie wir sonst für zehn Millionen Euro eine komplette Feuerwehrwache allein bauen sollten.

Bad Bramstedt ist hoch verschuldet. Wie schwer ist es für Sie, gute Ideen umzusetzen?

Das ist eine Herausforderung. Es fühlt sich nicht gut an, Kredite aufnehmen zu müssen. Andererseits ist das Geld gut investiert und schafft einen Gegenwert. Wenn ich Gewerbegrundstücke erschließe, sie hinterher verkaufe und die richtigen Betriebe nach Bad Bramstedt hole, dann ist der Stadt viel Gutes getan.

Die Asklepios-Klinikgruppe hatte bereits ein Grundstück gekauft und wollte in der Stadt ein Zentrallager bauen. Weil der Baugrund angeblich nicht fest genug war, ist der Konzern vom Kaufvertrag zurückgetreten. Wie sehr ärgert Sie der geplatzte Deal?

Ich bin nicht böse drum. Das Grundstück liegt am Stadteingang. Das ist die Visitenkarte von Bad Bramstedt, der erste Eindruck, wenn man ankommt. Hätte Asklepios gebaut, wäre ein großer Legobaustein entstanden, der optisch mit Sicherheit nicht schön gewesen wäre. Das hätte mir Bauchschmerzen bereitet. Für mich spricht vieles dafür, dass die Gründung nicht nur am Boden gescheitert ist. In Bad Oldesloe hat Asklepios nun ein 6,5 Hektar großes Grundstück gekauft – fast das Dreifache von unserer Fläche. Ich kann nur mutmaßen, dass sich intern die Pläne des Konzerns geändert haben.

Was passiert jetzt mit der freien Fläche?

Ich mache mir keine Sorgen, dass wir die Gewerbefläche anderweitig mit Betrieben füllen können. Wir haben mehr Anfragen als Grundstücke. Deshalb kaufen wir fleißig neue dazu. Mein Ziel ist es, die Gewerbesteuereinnahmen zu verdoppeln. Das ist ehrgeizig. Doch wenn alles klappt, wie wir uns das vorstellen, stoßen wir schon bald mit einer Flasche Sekt an und keiner wird Asklepios mehr hinterhertrauern.

Als Bürgermeisterin müssen Sie sich mit vielen Themen gleichzeitig beschäftigen. Wie setzen Sie Prioritäten?

Ich bin wie ein Flummi und springe von einem Thema zum nächsten. Es gibt kaum etwas, das warten kann. Aber natürlich versuche ich zu filtern – beispielsweise spielt der Tourismus derzeit eine untergeordnete Rolle bei uns, auch weil nur eine Kraft im Büro arbeitet.

Touristen bringen Geld nach Bad Bramstedt. Warum baut man diesen Bereich nicht aus?

Touristen gezielt mit tollen Reisepaketen nach Bad Bramstedt zu locken, Werbung in Süddeutschland zu schalten und auf Tourismusmessen zu gehen – dabei hätte ich ein schlechtes Gewissen. Bad Bramstedt ist eine tolle Stadt mit unheimlich viel Potenzial und tollen Bürgern, Vereinen und Veranstaltungen. Das reicht für Tagestouristen aus. Aber um Touristen länger hierherzuholen, müssen wir mehr anbieten können. Mir fehlt die Infrastruktur. Das heißt aber nicht, dass mir das Thema nicht am Herzen liegt. Aber ich möchte Bad Bramstedt erst aufbauen und dann die Menschen in die Stadt holen. Wer einmal kommt und enttäuscht ist, kommt nie wieder.

Sind im vergangenen Jahr politische Entscheidungen getroffen worden, die Sie im Nachhinein gern rückgängig machen würden?

Mir brennt immer noch der Umbau des Pausenhofs der Jürgen-Fuhlendorf-Schule auf der Seele. Die Stadt investiert 1,5 Millionen Euro – das Problem hätte man für deutlich weniger Geld lösen können. Doch die Politik wollte keinen Schritt zurückgehen. Im Nachhinein ist herausgekommen, dass die JFS zu wenige Klassenzimmer hat. Was ist wichtiger: Ein schön gemachter Schulhof? Oder vernünftige Klassenräume? Das Geld fehlt jetzt an allen Ecken und Enden. Zum Beispiel für die Einrichtung eines provisorischen Ärztehauses in der Raiffeisenbank. Es kann nicht sein, dass ein Projekt, das allen zugute kommt, nicht realisiert werden kann, weil wir einen Schulhof erneuert haben.

Meinungsverschiedenheiten gehören in der Politik dazu. Wie sind Sie aufgenommen worden? Ist man froh, dass nach 18 Jahren, die Hans-Jürgen Kütbach an der Spitze der Verwaltung stand, ein frischer Wind nach Bad Bramstedt gekommen ist?

Wenn es nicht vor zwei Jahren einen Zeitungsartikel gegeben hätte, in dem sich Stefan Brumm (damals CDU-Fraktionsvorsitzender, anm. d. Red.) negativ über die Führung des Bürgermeisters geäußert hat, hätte es mich hier gar nicht gegeben. Aber ich glaube, dass sich einige schwer tun mit meiner Art. Im Gegensatz zu Herrn Kütbach bin ich nicht moderierend, sondern ich kämpfe für meine Ziele. Es ist schwer, mich vom Gegenteil zu überzeugen.

Spielt es aus Ihrer Sicht immer noch eine Rolle, ein Mann oder eine Frau in einer Führungsposition zu sein?

Manchmal denke ich schon. Ich kann es nicht leiden, wenn Konflikte schwelen. Vielleicht nimmt sich eine Frau die Dinge mehr zu Herzen als ein Mann.

Wie kommen Sie damit klar?

Ich ziehe jeden Morgen meine Rüstung an. Zur Arbeit kleide ich mich schicker als in meiner Freizeit, da laufe ich eher leger herum. Wenn ich meine Rüstung anhabe, bin ich nicht Verena Jeske – sondern Verena Jeske, die Bürgermeisterin. Wenn man sich das jeden Tag sagt, hilft es, die Sache nicht so nah an sich heranzulassen. Aber das gelingt nicht immer.

Wie gehen Sie mit Schwächen um?

In schwierigen Situationen versuche ich, sehr ruhig und sachlich zu bleiben und bloß nicht emotional zu werden. Wenn man als Frau die Stimme erhebt, klingt man automatisch quietschig. Natürlich könnte man einfach dazu stehen. Man darf auch mal schwach sein. Aber ich sage immer: Ich stehe jeden Tag meinen Mann.