Kaltenkirchen . 400 Mitglieder des Kaltenkirchener Bauvereins saßen fassungslos in der Bürgerhalle. Die Veranstaltung war bereits seit zwei Stunden im Gange, da erfuhren sie, dass der Aufsichtsrat ihnen nicht die Wahrheit gesagt hatte. Hafize Öztürk trat ans Mikrofon und sprach aus, was wohl viele im Saal dachten: „Meine Herren, wie Sie da sitzen, ist erbärmlich. Sie haben uns zwei Stunden belogen. Ich möchte Sie alle herzlich einladen zurückzutreten.“

Nachdem die Schlammschlacht im Bauverein öffentlich geworden war und gegen den Aufsichtsrat schwere Vorwürfe erhoben wurden, wollte dieser seinen Mitgliedern am Mittwoch Rede und Antwort stehen. „Weil wir als Aufsichtsrat nichts zu verbergen haben, wählen wir diesen öffentlichen Weg“, hieß es in der Einladung zum Informationsabend.

Der Streit in der Genossenschaft war entbrannt, weil Martina Bennert Ende Januar freigestellt wurde. Das Vorstandsmitglied hatte dem Bauverein von dem Kauf des 3,5 Millionen Euro teuren Bade-Grundstücks in Henstedt-Ulzburg abgeraten. Ein unabhängiges Gutachten einer Hamburger Kanzlei gab ihr recht, dass das Geschäft zu risikoreich sei. Zudem besagte es, dass Johann Fuhlendorf, Vorsitzender des Aufsichtsrates, den Vorstand zum Kauf gedrängt habe.

Martina Bennert hat bereits ihre Kündigung erhalten

Martina Bennert war bei der Veranstaltung in der Bürgerhalle anwesend, äußerte sich aber nicht zu den Geschehnissen. Erst nach Absprache übernahm eines der Mitglieder, Wolfgang Lange, das Reden für sie und verkündete ihre Botschaft: Frau Bennert sei nicht nur freigestellt worden, wie bisher behauptet, sondern sie habe bereits ihre ordentliche Kündigung im Briefkasten vorgefunden. Der Aufsichtsrat, der keine Stellung zu Personalfragen beziehen wollte, schwieg. Die ohnehin aufgeheizte Stimmung erreichte ihren Höhepunkt.

Neben den fünf Mitgliedern des Aufsichtsrates saß ein Vertreter des genossenschaftlichen Prüfverbandes Mecklenburg-Vorpommern, Peter Behrens, auf dem Podium. Durch kritische Fragen der Mitglieder verwandelte es sich schnell in eine Anklagebank. Ein neutraler Prüfer ist unter anderem dazu da, den Bauverein bei Satzungsverstößen zu ermahnen. 2016 wurde die Genossenschaft von seinem damaligen Prüfverband, dem Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen, auf einen Verstoß aufmerksam gemacht. Dass die Tochter von Johann Fuhlendorf als nahes Familienmitglied im Unternehmen arbeite, sei satzungswidrig. Daraufhin wechselte der Bauverein den Verband.

„Wirtschaftliche Gründe waren ausschlaggebend“, betonte Fuhlendorf. In Mecklenburg-Vorpommern spare der Bauverein 10.000 Euro jährlich. Am Satzungsverstoß stört sich dort niemand. Auch die Kaltenkirchener Bank, dessen Vorstand Fuhlendorf vorsitzt, wird von demselben Verband kontrolliert. Wirtschaftsprüfer Behrens verteidigte den Aufsichtsrat und griff stattdessen das Gutachten, das Martina Bennert entlastet, an: „Das Gutachten empfinde ich als sehr peinlich.“ Allerdings: Von Bennerts Kündigung hat auch Behrens erst am Mittwoch erfahren.

Demnächst wird es eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben

Um das Gutachten zu erläutern, war Rechtsanwalt Jörg Hamann in die Bürgerhalle gekommen. Er arbeitet in der Hamburger Kanzlei, die die Einschätzung erstellt hat. „Bei all den Genossenschaften, die wir in Norddeutschland beraten: Ganz ehrlich, ich kenne so etwas wie beim Bauverein nicht“, sagte er.

Fest steht: In den kommenden Wochen wird es eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben. Hier wird dann auch der Vorstand zum ersten Mal Stellung beziehen. Martina Bennert zeigte sich nach der Veranstaltung sehr gerührt. „Die Wertschätzung und das Engagement der Mitglieder für mich hat mich im Herzen berührt“, sagte sie. Ihre Kündigung könnte mit einer Dreiviertelmehrheit der Mitglieder rückgängig gemacht werden. Für den Aufsichtsrat mit Johann Fuhlendorf an der Spitze hingegen wird die Luft immer dünner.