Kreis Segeberg. Bundesweit sind rund 1000 Schulleiterstellen unbesetzt. In Schleswig-Holstein sind 39 Chefsessel leer, im Kreis Segeberg fehlen Führungskräfte an fünf Schulen (siehe Info-Kasten). Viel Arbeit, viel Verantwortung, wenig Geld – das galt als eine der Hauptursachen für das fehlende Interesse, Leitungsaufgaben zu übernehmen. Doch auch der Ruf der Schule spielt ein große Rolle: „Wir haben Schulen wie die Grundschulen in Goldenbek und Harksheide-Nord, wo es Schwierigkeiten und Auseinandersetzungen gab. Das schreckt Bewerber ab“, sagt der Segeberger Schulrat Odert Schwarz, der aber insgesamt keinen Grund zur Sorge sieht: Es gebe zwar nicht mehr wie früher eine zweistellige Anzahl von Bewerbern, aber doch meist einen oder eine, der (oder die) die Funktion dann auch übernimmt.

„Es gibt Regionen in Schleswig-Holstein, in denen wir generell Probleme haben, die Stellen zu besetzen. Das betrifft Bereiche an der Westküste oder im Süden des Landes“, ergänzt Patricia Zimnik, Sprecherin des Bildungsministeriums. Allerdings stelle sich die Situation im Norden weniger dramatisch dar als beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, wo jede zehnte Grundschule ohne Schulleiter auskommen muss. In Schleswig-Holstein sind knapp fünf Prozent der Leitungsstellen vakant.

50 Stunden pro Woche kommen leicht zusammen

Eine, die den Chefsessel besetzt hat, ist Silke Langenkamp, seit sieben Jahren leitet sie die Grundschule Glashütte-Süd. „Natürlich komme ich manchmal ins Grübeln, ob die Entscheidung richtig war“, sagt die 47-Jährige. Mit der neuen Position sei sie „noch mal flügge“ geworden, musste wieder lernen und sich auf das dünne Eis von Verwaltung und Bürokratie begeben. „Da hatte ich schon ein bisschen Sorge, ob ich diesem Bereich gewachsen bin“, sagt die Pädagogin.

Auf die externe Ausschreibung, vorgeschrieben, wenn Leitungsstellen neu besetzt werden, kam keine Resonanz. Der Weg war frei für die von Lehrern wie Eltern gewünschte interne Lösung. Die Schulleiterin bestätigt den hohen Arbeitsaufwand. „Auf 50 Stunden pro Woche komme ich mindestens.“ Die Aufgaben nehmen zu: Inklusion, Sprachförderung für eingewanderte Kinder und Ganztagsbetrieb. Es gilt, die Entwicklung der Kinder zu dokumentieren und die Schule weiterzuentwickeln, was gelungen ist: Die Schülerzahl habe sich auf 160 fast verdoppelt.

Die Besoldungsstufe stieg von A13 auf A14. Der Aufschlag macht rund 500 Euro mehr im Monat aus, hat Silke Langenkamp ausgerechnet. Das sei schön, aber wichtiger seien mehr Stunden für die Leitungsarbeit.

Lehrer erwarten mehr Ausgleichsstunden für Rektoren

Elf der 28 Wochenstunden sind für Leitungsaufgaben vorgesehen, die restlichen für Unterricht. „Allein neues Personal zu finden, kostet viel Zeit“, sagt die Schulleiterin. Dafür sind die Schulen zuständig, früher haben das die Schulämter erledigt. Die 47-Jährige, die seit 20 Jahren an der Schule arbeitet, durchforstet die gängigen Online-Portale, hat 260 Bewerber-E-Mails gelesen, „natürlich während der Sommerferien“. Übrig bleiben nur wenige. Es sei schwierig auf einem Markt, auf dem es niemanden gibt, geeignete neue Kollegen zu finden.

Drei Mitglieder des zwölfköpfigen Kollegiums sind keine ausgebildeten Lehrkräfte: eine Künstlerin, eine Sprachwissenschaftlerin und eine Juristin. „Die werden einfach ins kalte Wasser geschmissen und müssen das hinbekommen“, sagt Langenkamp. Da gebe es dauernden Gesprächsbedarf. Sie und ihre Kolleginnen helfen ja gern, aber: „Dafür müsste es Ausgleichsstunden geben.“

Silke Langenkamp besucht 16 Kitas, aus denen ihre Schüler kommen. Sie verschafft sich Eindrücke, um die Klassen sinnvoll zusammensetzen zu können. Anfragen von Ministerium und Schulamt beantworten, Daten liefern, Kollegen im Unterricht besuchen, Ausfälle durch Krankheit kompensieren – die Aufgabenliste ist lang. „Mit kleinen Kindern hätte ich das nicht machen können“, sagt Silke Langenkamp, die keine Kinder hat und belastende Situationen auch schon mal mit nach Hause nimmt.

Ministerium prüft, ob Verwaltungsassistenten Schulleiter entlasten können

Dennoch lautet ihr Fazit: „Ich würde es wieder machen.“ Sie habe ein Super-Team und könne kreativ werden, um die Schule weiterzuentwickeln.

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat inzwischen ein Maßnahmenpaket geschnürt, um Schulleiter zu gewinnen. Sie verdienen künftig durch die höhere Besoldungsstufe nicht mehr nur mehr, sie sollen auch entlastet werden, ein Wunsch von Silke Langenkamp: „Ab dem nächsten Schuljahr erhalten die Schulleitungen Entlastungsstunden in Höhe von insgesamt 90 Planstellen. Sie müssen weniger unterrichten als bisher und können sich besser auf die Leitungsfunktion konzentrieren“, sagt Ministeriumssprecherin Zimnik. Es gebe schon Fortbildungsangebote für Schulleiter, die weiter professionalisiert werden und vor allem Frauen ansprechen sollen. Zudem prüfe das Ministerium, ob Verwaltungsassistenten Schulleiter entlasten können.