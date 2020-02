Norderstedt. Für die 1200 geflüchteten Menschen, die zurzeit in Norderstedt leben, sowie alle zugewanderten und einheimischen Menschen in Norderstedt gibt es jetzt einen zentralen Anlauf- und Treffpunkt mitten in der Stadt. Am Freitag eröffnete die Erste Stadträtin Anette Reinders die Beratungsstelle Interpunkt neben dem Spectrum-Kino an der Rathausallee. Interpunkt wird von den Sozialverbänden Diakonie, Awo und Caritas betrieben.

Die Norderstedter Bürgerschaft habe in der großen Flüchtlingskrise 2014 bis 2016, als 1500 Menschen aufgenommen wurden, eine große Solidarität gezeigt, erinnerte Reinders. „Jetzt müssen wir alles dafür tun, dass unsere Gesellschaft diese Solidarität mit den Migranten auch weiterhin zeigt“, sagte die sichtbar aufgewühlte Vize-Bürgermeisterin, die unter dem Eindruck des rassistischen Terroranschlags in Hanau stand, der ihr immer noch „unbegreiflich“ erscheine.

In der Anfangszeit brauchten die geflüchteten Menschen vor allem Unterkunft und Verpflegung. Nun sei es an der Zeit, dass sie sich in unsere Gesellschaft integrierten, Wohnung und Arbeit fänden, führte die Stadträtin aus. Und genau darum sei diese Beratungsstelle Interpunkt geschaffen worden, die bewusst außerhalb der 14 dezentralen Unterkünfte in Norderstedt sein sollte.

Die sechs Mitarbeiter von Awo, Caritas und Diakonie arbeiten und beraten allerdings schon seit Ende 2019 in den ehemaligen Räumen der SEB-Bank. Der große Zulauf der ersten Monate bestätigt die Notwendigkeit der Einrichtung, sagte die Integrationsbeauftragte Heide Kröger. „Norderstedt ist eine bunte vielfältige Stadt, die aus 139 Nationen besteht. Das Zusammenleben klappt hier wunderbar.“ Wenn die Migranten Hilfestellung brauchten, ihren Aufenthaltsstatus zu klären, Wohnung oder Arbeit suchten, Sprachkurse belegen, ihre Kinder in den Kindergarten oder zur Schule schicken wollten, ihre Angehörigen nachholen oder am gesellschaftlichen Leben teilhaben möchten – die professionellen Berater würden ihnen in allen Lebenslagen weiterhelfen. Und es gebe auch erste Erfolge, sagte Reinders: Ein Drittel der 1200 in Norderstedt lebenden Geflüchteten hätten bereits Arbeit gefunden. Die 186 Quadratmeter großen Räume von Interpunkt sollen sich auch zu einem multikulturellen Treffpunkt für alle Norderstedter entwickeln. Diese Art der Zusammenarbeit sei für die drei Organisationen Neuland, sagte Michael Treiber vom Awo-Landesverband. Insofern sei dieses neue Konzept ein Zusammenwachsen bislang unterschiedlicher Beratungs-Kulturen. „Interpunkt setzt einen Punkt gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit“, sagt Treiber.

Norderstedts Beispiel gebe „ein sichtbares Zeichen für eine Willkommens-Kultur“, wie sie so offen in nur wenigen Kommunen gelebt werde, lobte Andrea Makies, Geschäftsführerin der Diakonie Hamburg-West/Südholstein. Und auch Yener Cevikol, der Zweite Vorsitzende der Türkisch-Islamischen Gemeinde mit ihren 300 Gläubigen, ist begeistert. „Das ist eine super Sache hier. Ich habe schon vor Jahren gefordert, einen Ansprechpartner für die Migranten im Rathaus zu schaffen.“