Norderstedt. Es ist zehn Jahre her, da fielen neben dem Friedhof Glashütte schon einmal vier Hektar Fichtenwald. Das Chemieunternehmen Schülke brauchte den Grund und Boden für eine neue Logistikhalle. Seither stehen nur noch etwa 1,7 Hektar Fichten-Monokultur neben dem Friedhof am Hummelsbütteler Steindamm. Aber nicht mehr lange. Im Minutentakt fielen am Mittwoch die langen, schlanken Stämme der Nadelbäume. Ein Holzvollernter, eine faszinierend effektive Maschine, mit der ein einziger Waldarbeiter innerhalb kürzester Zeit einen ganzen Wald umlegen und zerkleinern kann, fraß sich durch die Schonung. Wenn er fertig ist, werden etwa 200 der Bäume weg sein.

„Wieso werden jetzt all diese schönen Bäume gefällt?“, fragt sich eine Chemikerin von Schülke, die am Mittwoch nahe des Wäldchens spazieren geht. „Wir gehen hier immer frische Luft schnappen, und wenn wir in den Büros aus dem Fenster schauen, sehen wir das Grün. Außerdem hörten wir immer die Spechte klopfen. Es waren zuletzt sehr viele Spechte in den Fichten!“, sagt die Frau.

Kein Wunder. Die Tafel für die Spechte ist in dem kleinen Wäldchen reich gedeckt. Wie überall in Schleswig-Holsteins Forsten sind die Gründe für die Fällaktion die klimatischen Bedingungen und die Insekten, die davon profitieren. Laut Stadtverwaltung hat der Borkenkäfer im Fichtenwald zugeschlagen. Durch die Wetterextreme der vergangenen Jahre – regenreiche und sehr trockene Sommer im Wechsel, dazu ständige Stürme – sei der schleswig-holsteinische Forst im „Burn-Out“, wie es die Förster der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten nennen. Die Bäume sind geschwächt, haben nicht genügend Kraft, um sich die Borkenkäfer mit Harzproduktion von der Rinde zu halten und werden so zum Opfer. Wenn sich die Käfer erst mal in die Bäume gefressen haben, sind die Fichten nicht mehr zu retten. Ein Borkenkäfer-Muttertier hat bis zu 100.000 Nachkommen, der Prozess vom Ei bis zur Puppe dauert bei den Tieren nur sechs Wochen. Pro Jahr können locker bis zu vier Generationen in einem Baum entstehen. Entsprechend müssen befallene Bäume schnell gefällt werden, damit die wenigen gesunden Bäume gerettet werden können.

Förster sprechen von einer Jahrhundertkatastrophe

Tim Scherer, Direktor der Schleswig-Holsteinischen Landesforsten, sprach im vergangenen Sommer mit Blick auf die Schäden an den vielen Fichten und anderen Bäumen im Forst von einer Jahrhundertkatastrophe. Die Kieferngewächse werden seit Monaten zu Hunderten gefällt. In den Wäldern in Norderstedt, in Henstedt-Ulzburg und im ganzen Land. 24 Prozent der ohnehin spärlichen Waldflächen in Schleswig-Holstein bestehen aus Fichten. Das hat historische Gründe. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte man auf schnell wachsende Fichten, um Holz in den erforderlichen Mengen schnell zu produzieren.

Doch nicht nur die Fichte hat ein existenzielles Problem. Die Borkenkäferschäden seien nur die Spitze des Eisbergs, sagte Scherer. Die anhaltende Trockenheit im Wald wird dazu führen, dass die Eschen in schleswig-holsteinischen Forsten verschwinden. „Wir wissen nicht, wie die Buche auf die Trockenheit der vergangenen Jahre reagiert oder ob der Ahorn in Gefahr ist“, sagte Scherer.

Viel unternehmen können die Förstereien gegen die Entwicklung nicht. Gegen Borkenkäfer kann man mit schädlichen Insektiziden ankämpfen – keine langfristige Lösung. Um den Forst nachhaltig zu retten, muss an einem systematischen Waldumbau gearbeitet werden. Gepflanzt wird einfach eine möglichst große Zahl unterschiedlicher Baumarten. So wächst die Wahrscheinlichkeit, dass einige von ihnen den verändernden Klimabedingungen trotzen können.

Auch auf der Fläche am Hummelsbütteler Steindamm werden die Fichten nicht einfach nur abgesägt und das Areal kahl zurückgelassen. Zwischen den Fichten wurden bereits etliche kleine Buchen angepflanzt. Sie standen bisher im Schatten der Nadelbäume und bekommen nun mehr Licht für ihr Wachstum. Die Stadt spricht von einer konsequenten und ökologisch sinnvollen Aufwertung der Schonung zum Mischwald. Dieser sei resistenter gegen Krankheiten und Schädlinge und liefere den Lebensraum für Insekten und Kleinstlebewesen.

Buchen ersetzen die Fichten – gut für das Klima

Auch zum Klimaschutz würden die Buchen mehr beitragen als die Fichten. Eine 35 Meter hohe Fichte speichere etwa 0,7 Tonnen Kohlenstoff, das entspreche einer CO-Absorption von 2,6 Tonnen. Eine Buche mit der gleichen Höhe und dem gleichen Durchmesser speichere hingegen fast eine Tonne mehr CO, so die Stadtverwaltung. Bei einem Austausch von etwa 300 Fichten durch Buchen könnten also mehr als 300 Tonnen CO zusätzlich auf derselben Fläche gespeichert werden.

Trotz aller Hoffnung für die Zukunft – es wird dauern, bis die Buchen dieselbe Größe und Stärke erreicht haben, wie die gerade fallenden Fichten. Für die Mitarbeiter von Schülke gibt es also in den kommenden Jahren beim Blick aus dem Fenster deutlich weniger Grün. Und der Specht wird auch nicht mehr so häufig klopfen.