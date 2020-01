Harburg/Lüneburg. Die Borkenkäfer-Plage im vergangenen Jahr hat auch vor städtischen Gehölzen nicht Halt gemacht. In Harburg und in Lüneburg wurden nun zahlreiche geschädigte Bäume gefällt. In Lüneburg betrifft dies 250 Fichten und Lärchen im Naherholungsgebiet Tiergarten in Harburg 80 Fichten in dem kleinen Forststück am Rotbergfeld. Die Standsicherheit der Bäume war nicht mehr gegeben und Menschen, die die Wege in und an den Waldstücken nutzen wären gefährdet.

Die Harburger Fichten werden nicht aktiv nachgepflanzt. Reine Fichtengehölze kommen in der norddeutschen Natur kaum vor und der Monokultur-Anbau, der hier stattgefunden hatte hat wahrscheinlich den Käferbefall begünstigt. Da rund um die Fichten bereits Mischwald besteht, setzt das Bezirksamt darauf, dass sich dieser auch auf der Fälllichtung natürlich ausbreitet.

Damit dort etwas wachsen kann, wird aus den gefällten Bäumen ein Wildschutzzaun errichtet. Weitere Bäume bleiben – käferbefreit – als Totholz liegen, um Nutzinsekten als Biotop zu dienen. Die Maßnahme wird durch „Naturcent“ finanziert, eine Abgabe, die Bauherren in Hamburg seit 2016 auf Neubauten abgeben müssen.

Die Stämme aus dem Lüneburger Tierpark werden als Schadholz minderer Güte zu Paletten verarbeitet.