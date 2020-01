Bad Bramstedt. Die Eltern des im Juni 2016 bei einem Badeausflug ertrunkenen Yad (6) fechten die Freisprüche für die Kita-Betreuerinnen ihres Kindes an: Wie ein Gerichtssprecher am Freitag auf Nachfrage bestätigte, haben die Nebenkläger Berufung gegen das Urteil des Amtsgerichts Neumünster vom 17. Januar eingelegt.

Damit muss der Prozess um fahrlässige Tötung gegen die drei Mitarbeiterinnen des Bad Bramstedter Kindergartens neu aufgerollt werden. Wann die Berufungsverhandlung vor dem Kieler Landgericht beginnt, ist offen. Die Freisprüche für die mitangeklagten Bademeister des Bad Bramstedter Freibads sind dagegen rechtskräftig. Die Nebenklage richtete sich nur gegen die Betreuerinnen. Wie berichtet, hatte das Amtsgericht alle fünf Angeklagten freigesprochen, nachdem der Versuch einer Verständigung auf Einstellung des Verfahrens gescheitert war. Auch die Anklage hatte am Ende auf Freispruch plädiert.

Die drei Kindergärtnerinnen hatten den Nebenklägern gemeinsam 10.000 Euro Schmerzensgeld angeboten. Die Eltern schlugen dies aus und bestanden auf einem Urteil. Auf Freispruch erkannte das Amtsgericht laut Urteilsbegründung, weil sich nicht aufklären ließ, welche der drei Angeklagten damals für die Aufsicht des sechsjährigen Jungen zuständig war. Eine Zuteilung der einzelnen Kinder habe es gegeben, sagte der Richter. Doch im Prozess machten alle drei Betreuerinnen von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Eine damals am Badeausflug beteiligte Praktikantin konnte sich nach eigenen Angaben nicht mehr erinnern. Der erst seit zehn Tagen zur Kindergruppe gehörende Yad konnte kein Deutsch. Er konnte nicht schwimmen und besaß nicht einmal eine eigene Badehose. Seine Eltern wollen über den Ausflug in die Roland Oase nicht informiert worden sein. Eine Einverständniserklärung für die Teilnahme konnte der Kindergarten nicht vorlegen. Am Tag der Urteilsverkündung wäre der Junge zehn Jahre alt geworden.