Kaltenkirchen. Die Kaltenkirchener können sich auf einen modernen Busverkehr in der Stadt freuen. Nachdem das Angebot in den vergangenen Jahrzehnten knapp und unattraktiv war, beginnt im Dezember 2020 ein neues Zeitalter: Zwei Linien werden dann im festen Takt Wohngebiete, Schulen, Bahnhöfe und andere wichtige Orte miteinander verbinden. Außerdem gehört der Stadtbus mit Beginn des neuen Fahrplans zum Hamburger Verkehrsverbund (HVV). Kaltenkirchen ist zurzeit die einzige Kommune in der Region, deren Busverkehr nicht in den HVV integriert ist. Wer beispielsweise die AKN verlässt und in den Bus umsteigt, muss eine weitere Fahrkarte kaufen. Damit soll es ab Dezember vorbei sein.

Dass eine Stadt keinem Verkehrsverbund angehört, bezeichnet Claudius Mozer als einzigartig in Schleswig-Holstein. Er ist Chef der SVG Südwestholstein ÖPNV-Verwaltungsgemeinschaft, die im Auftrag des Kreises Segeberg das neue Konzept für den Busverkehr in der Stadt erarbeitet hat. Seit 20 Jahren wird die nicht vorhandene Integration in den HVV im regionalen Verkehrsplan des Kreises Segeberg als Mangel beklagt, doch die Entscheidungsträger in der Politik und der Verwaltung der Stadt hätten sich gegen einen Integration ausgesprochen. Mozer geht davon aus, dass das Prinzip „eine Fahrkarte für eine Strecke“ die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs deutlich erhöhen wird.

Künftig werden die Stadtbusse auf zwei Linien fahren und den Nachbarort Oersdorf mit Kaltenkirchen verbinden. Dort startet die Linie 7961, die über Lakweg, Erikaweg und die Waldorfschule zum AKN-Bahnhof fährt. Von dort fährt der Bus weiter über Flottkamp und Flottmoorring am DRK-Seniorenzentrum vorbei durch die westlichen Wohngebiete bis zur neuen Reihenhaussiedlung an der Alvesloher Straße.

Die Linie 7962 fährt von der Grundschule Flottkamp durch die großen Gewerbegebiete im Süden der Stadt am Ohland-Park vorbei bis zum AKN-Bahnhof. Von dort geht die Fahrt am Rathaus vorbei zur Friedenstraße bis zur Straße An der Moorkoppel im Norden Kaltenkirchens.

Montags bis sonnabends sollen die Busse im 30-Minuten-Takt fahren. Die Linien werden sich am Bahnhof treffen und von dort gleichzeitig wieder abfahren, um lange Wartezeiten beim Umsteigen zu vermeiden. Abgestimmt wird der Fahrplan außerdem auf den Zugverkehr der AKN an den drei Bahnhöfen Kaltenkirchen-Süd, Kaltenkirchen und Holstentherme. Sonntags werden die Linien von Anrufsammeltaxis (AST) befahren, die auch eine Haltestelle am Friedhof bedienen werden.

Noch ist offen, welche Firma den Busbetrieb übernehmen wird. „Die Ausschreibung läuft“, sagt Mozer. Fest steht, dass für den Betrieb vier Kleinbusse mit einer Kapazität von je 30 Plätzen angeschafft werden müssen. Sie werden barrierefrei und klimatisiert sein und über WLAN verfügen.

Mozer und seine Kollegen gehen davon aus, dass sich die Zahl der Fahrgäste nach einer Anlaufphase von etwa drei Jahren auf jährlich 400.000 Personen belaufen wird und damit dieselbe Größenordnung erreicht wie Bad Segeberg. Die Einnahmen werden dann etwa bei 240.000 Euro liegen und damit – wie überall im öffentlichen Personennahverkehr – nur einen geringen Teil der Kosten decken.

Noch sind die Stadtwerke Kaltenkirchen für den Busbetrieb verantwortlich, der von Subunternehmen wie der Autokraft übernommen wird. Die Busse fahren auf einer Linie in einem zeitraubenden Rundkurs. Zeitweise gilt nur ein 60-Minuten-Takt. Online sind die Fahrpläne nur als PDF-Datei einzusehen. Möglich wurde die Neuorganisation des Busverkehrs durch einen Beschluss des Kreistages im Jahr 2018. Seitdem übernimmt der Kreis Segeberg nicht nur die Co-Finanzierung, sondern auch die Gestaltung des öffentlichen Nahverkehrs auf der Straße. Auch die Stadt hat sich schließlich dafür entschieden, ein völlig neues Konzept mit der SVG zu erarbeiten.

Er könne den Stadtwerken keinen Vorwurf machen, sagt Bürgermeister Hanno Krause. Sie seien für Busverkehr nicht prädestiniert gewesen. Krause: „Das konnte nicht funktionieren.“ Von ihm stammt der Satz: „Wenn man keinen Stadtbus will, sollte man es so machen wie wir in Kaltenkirchen.“

Der Bürgermeister kündigte an, in diesem Jahr die Haltestellen barrierefrei und nach HVV-Standards neu- und umzubauen.