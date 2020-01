Norderstedt. Das Haus am Finkenried hat Jürgen Benthack mit seiner Familie vor 60 Jahren bezogen. Damals stand es mitten in Harksheide, heute steht es mitten in Norderstedt. Und daran war der Hausherr nicht ganz unbeteiligt: Jürgen Benthack (85) gehörte nicht nur zu den „Männern der ersten Stunde“, er ist einer von zwei noch lebenden Mitgliedern des „Elferrat“, der die Gründung Norderstedts in den entscheidenden Wochen und Monaten nach dem 1. Januar 1970 begleitete. Schon Jahre zuvor war er an den Vorbereitungen für die Gründung der Stadt beteiligt und sorgte mit dafür, dass alles so kam, wie es jetzt ist. Ohne ihn hätte es Norderstedt womöglich nie gegeben.

Jürgen Benthack hat also eine ganz besondere Sichtweise auf „seine“ Stadt. Auf die Stadt also, in der er mit seiner Frau Eva-Maria seit Jahrzehnten lebt, die er als Politiker maßgeblich mitgestaltet hat, in der er als selbstständiger Einzelhandelskaufmann viele Jahre gewirkt hat. Hätte es ihn und die Politiker seiner Zeit nicht gegeben, würde Norderstedt womöglich anders aussehen.

Bewegte Jahre vor allem zwischen 1967 und 1970

1962 wurde Jürgen Benthack Gemeindevertreter für die CDU in Harksheide, drei Jahre später Vorsitzender der CDU-Fraktion. In dieser Eigenschaft war er stark an den Vorbereitungen für die Gründung Norderstedts beteiligt. Die Harksheider CDU hatte unter Benthacks Führung gemeinsam mit der FDP in einem offenen Brief an den Landtag und die Landesregierung in Kiel erstmals öffentlich ein „einheitliches Gemeinwesen für den hiesigen Raum“ gefordert. „Das hat heftige Diskussionen ausgelöst“, erinnert sich Jürgen Benthack. „Grundlage für den späteren Erfolg war zunächst intensive Überzeugungsarbeit und Vertrauensaufbau in den Gemeindevertretungen von Garstedt, Friedrichsgabe und Glashütte.“

Im Rückblick bezeichnet Jürgen Benthack die Jahre zwischen 1967 und 1970 als „sehr bewegt und lehrreich“. Amüsiert ist er heute noch über die damalige Gutachtenflut: Jeder Landrat und jeder Bürgermeister hatte in jener Zeit ein Gutachten in der Tasche, in dem die jeweilige Position zur Neuordnung und Kreiszugehörigkeit als richtig und unbedingt erstrebenswert betrachtet wurde. „Die vier Bürgermeister wollten natürlich ihre Pfründe behalten und kämpften, unterstützt von den SPD-geführten Gemeinderäten, auf allen Ebenen gegen einen Zusammenschluss.“ Außerdem gab es noch Gutachten der Arbeitsgemeinschaft der Hamburg-Randkreise und das sogenannte Professoren-Gutachten für die Landesregierung, in dem der Vierer-Zusammenschluss zu einer Stadt empfohlen wurde.

Benthack ist mit der Entwicklung Norderstedts sehr zufrieden

Wenn Jürgen Benthack heute in „seiner Stadt“ unterwegs ist, kann er sich durchaus freuen: Vieles, was ihm und anderen Ortspolitikern der Gründerjahre durch den Kopf gegangen ist, wurde auf dem Reißbrett geplant und schließlich verwirklicht. „Im Wesentlichen sehe ich die Entwicklung Norderstedts als positiv an“, sagt Jürgen Benthack, der sich besonders freut, dass es gelungen ist, mit Norderstedt-Mitte einen Stadtmittelpunkt zu schaffen.

Als langjähriger Vorsitzender des Finanzausschusses und Bürgervorsteher (1976 bis 1985) hatte er noch lange nach der Stadtgründung Gelegenheit, sich politisch einzubringen. Dabei schaute der CDU-Politiker gelegentlich auch über die Parteigrenzen hinweg: Als es darum ging, im Rathausneubau an der Rathausallee auch Sitzungsräume für die Fraktionen einzuplanen, stimmte Jürgen Benthack kurzerhand mit der SPD und sorgte damit für die entscheidende Ein-Stimmen-Mehrheit. Seine Partei verzieh ihm und sah schließlich die Richtigkeit der Entscheidung ein.

Bei Planungen in einer solchen Größenordnung sind Fehler kaum zu vermeiden

Auch Fehler, die bei den Planungen gemacht wurden, sieht Jürgen Benthack heute. Kritisch weist er zum Beispiel auf die Fußgänger-Passagen an der Rathausallee hin. „Ich hätte dort gerne eine innenhofartige Ansiedlung von Einzelhandelsflächen gehabt“, sagt er und schränkt ein: „Bei Planungen in einer solchen Größenordnung sind Fehler natürlich kaum zu vermeiden.“ Als Beobachter der Norderstedter Entwicklung warnt er vor weiterem Wachstum: „Die Landesplanung hatte als oberste Grenze 80.000 Einwohner festgeschrieben, dabei sollte es auch bleiben, um eine weitere Zersiedlung zu vermeiden und den Charakter der Stadt im Grünen beizubehalten.“

Auch künftig will Jürgen Benthack das Geschehen in Norderstedt beobachten, zu Wort meldet er sich allerdings nicht mehr. „Diese Zeit ist vorbei, aber ich schaue gerne zurück und kann jedem mit gutem Gewissen in die Augen sehen.“