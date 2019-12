Norderstedt. Im Stadtpark wurde eine Bombe gefunden, und das hochexplosive Objekt muss nun entschärft werden. Das aber funktioniert nur, wenn die Entschärfer mit Fingerspitzengefühl, hochkonzentriert und perfekt aufeinander abgestimmt arbeiten. Die Spezialisten sind in diesem Fall keine echten Experten, sondern Mitarbeiter eines Unternehmens, und auch die Bombe kann nicht detonieren, sie ist Mittel zum Zweck und soll den Teamgeist stärken – das Harmonie-Projekt ist eines von mehr als 70 Angeboten, das die Stadtpark Norderstedter GmbH speziell für Firmen aufgelegt und in einer neuen Broschüre erstmals zusammengefasst hat.

„Es geht uns nicht darum, grundsätzlich mehr Menschen in den Stadtpark zu holen, denn da sind wir mit rund 600.000 Besuchern im Jahr gut aufgestellt. Wir wollen vielmehr den Unternehmen in Norderstedt und Umgebung die Chance bieten, die vielfältigen Möglichkeiten des Stadtparks für Firmenevents, Feiern, Tagungen und Teamentwicklung im Grünen zu nutzen“, sagt Geschäftsführer Kai Jörg Evers.

„Für Teamplayer, Freiluftdenker und Festliebhaber“ lautet das Motto

Zusammen mit zehn Partnern, zu denen Anne Rumpel als Betreiberin der Wasserskianlage und des Restaurants „Haus am See“ ebenso zählt wie das Team des Arriba-Strandbades, die Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH, die das Kulturwerk verantwortet, und die Mitarbeiter des Hochseilgartens. „Für Teamplayer, Freiluftdenker und Festliebhaber“ lautet das Broschüren-Motto, das ausdrückt, wie vielfältig der Stadtpark auch zum Wirtschaftsstandort werden kann.

Ganz selbstlos haben Evers und sein Team die neuen Angebote nicht entwickelt. Es gehe auch darum, zusätzliche Einnahmen zu bekommen und das jährliche Defizit aus dem Parkbetrieb von rund 140.000 Euro zu verringern. Die Erlöse zu erhöhen, wird für die Stadtpark-Gesellschaft um so wichtiger, da sie in den kommenden Jahren erheblich investieren will und muss, um das im Mai 2012 eröffnete Freizeitgelände attraktiv zu halten.

Wer nun denkt, dass Chefs, Manager und Mitarbeiter nun einfach nur im Grünen und unter freiem Himmel miteinander reden, sieht sich getäuscht. „Erleben“ ist das Stichwort, unter das die Stadtparkmacher ihr neues Programm gestellt haben. Im ersten Teil der 45 Seiten starken Broschüre stellt sich der Stadtpark vor. Dargestellt ist, was schon jetzt auf der insgesamt 75 Hektar großen Fläche passiert: Adventure Golf, Box-Workout, Lauftreff oder Yoga – schon jetzt nutzen viele Norderstedter die Fitness-Angebote.

Ein Floß bauen und eine Runde auf dem See paddeln

Gegenstück zur Bewegung im Freien sind die Tagungs- und Seminarräume im Kulturwerk. Gefeiert werden kann natürlich auch, mit einer Grillparty direkt am See, im Restaurant am See oder in der Lions-Werkstatt. Und wer frische Luft und die Sonne über sich für neue Inspirationen braucht, kann sich in der Lions-Werkstatt ein Büro mit WLAN, Kühlschrank und Metaplanwand einrichten lassen.

Kernstück des auf Unternehmen ausgerichteten Parkprofils sind aber die Angebote, die den Teilnehmern ungewöhnliche und spannende Erlebnisse versprechen: So müssen sie beispielsweise aus scheinbar wahllos zusammengestelltem Material ein Floß bauen, das Konstrukt zu Wasser lassen und eine Runde auf dem See paddeln – ein Firmenvergnügen, das es ab 59 Euro gibt. Etwas günstiger ist der Spaß zu haben, der bei den Highlandgames entwickeln wird – der Wettbewerb ist dem schottischen Kräftemessen nachempfunden. Um die Wette werden Nägel eingeschlagen, an Tauen gezogen, mit dem Bogen geschossen und die Kollegen in Schubkarren zum Ziel transportiert.

Bei dem einen Projekt steht die Kreativität im Fokus, bei einem anderen die Bewegung

Auch hier gilt, was die gesamte Palette der kleinen Abenteuer als Überschrift trägt: Nur wenn die Teams gut zusammenarbeiten, lässt sich die Aufgabe erledigen. Werden Büroräume, Werkstätten und Schreibtische verlassen, bleibt meist auch der Firmenalltag mit seinen oft eingefahrenen Gleisen zurück. Ob es nun darum geht, ein Katapult zu bauen, ein neues Unternehmen aus der Taufe zu heben oder auf Schnitzeljagd per GPS zu gehen – immer geht es um Kooperation, die Erfahrung, dass Einzelkämpfer auf verlorenem Posten stehen.

Die Schwerpunkte unterscheiden sich hingegen: Bei dem einen Projekt steht die Kreativität im Fokus, bei einem anderen die Bewegung – so müssen die Teilnehmer des „Bubble Ball Soccer“, eingehüllt in überdimensionale Kunststoffhüllen, möglichst lange stehen bleiben und den erlaubten Bodychecks der anderen widerstehen. Beim „Archery Tag“ treten zwei Mannschaften gegeneinander an und müssen sich in einem Mix aus Paintball, Bogenschießen und Völkerball behaupten.

Die Broschüre „Der Park für Firmen und Gruppen“ gibt es als Download auf www.stadtpark-norderstedt.de. Im Bereich „Gruppenangebote“ findet sich der Link, mit dem sich die Broschüre runterladen lässt. Auf Wunsch gibt es die Broschüre auch als Print-Version. Sie kann unter 040/325 99 30 00 und per E-Mail an info@stadtpark-norderstedt.de angefordert werden.