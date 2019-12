Am letzten Montag um 9 Uhr startet in Fuhlsbüttel ein schwer beladener Frachtflieger vom russischen Typ „Antonow“ mit Vollgas, hebt ab, verfehlt haarscharf ein paar Hausdächer, gewinnt dann doch an Höhe und entschwindet im undurchdringlichen Grau des norddeutschen Winterhimmels.

An Bord das 60 Tonnen schwere Teil einer gigantischen Tunnelbohrmaschine. Angeblich. Die Geschichte beginnt bereits ein paar Tage früher. Als mir siedend heiß einfällt, dass Weihnachten unmittelbar bevor steht. Meine Familie ist groß und ich habe erfreulich viele Freunde. Sehr schön – außer zu Weihnachten, wenn alle gleichzeitig ein Geschenk bekommen sollen. Das ist dieses Jahr besonders kompliziert, schon rein gretatechnisch gesehen. Die Geschenke müssen nicht bloß zu den Beschenkten passen, sondern dürfen auch keinen üblen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Deshalb fahre ich nicht, wie früher, am langen Samstag mit dem Auto in die Stadt und kreise stundenlang um die Binnenalster, um zehn Minuten vor Ladenschluss einen Platz im Parkhaus zu ergattern. Die Bahn ist keine Alternative – wenn die überhaupt kommt, ist sie zu voll, um einzusteigen. Online einkaufen geht schon mal gar nicht. Bestellungen überall hin, Pakete von überall her, angeliefert von feinstaubspuckenden Transportern. Kartonagen, Füllmaterial, Plastikboxen. Am Ende wickelt man noch Geschenkpapier darum und dann wird alles weggeschmissen. Womöglich landet der ganze Müll auf einer aus dem Ruder gelaufenen Deponie wie dem Schuttplatz der insolventen Firma Gieschen in Norderstedt, über den so viel Übles berichtet wird. In mir reift ein Plan. Ich nutze meine exzellenten Kontakte zum russischen Verteidigungsministerium, chartere die „Antonow“, was mich glatt das Monatshonorar für meine Abendblatt-Kolumne kostet. Starte die Aktion „Trage ein Teil vom Gieschen-Schrottplatz zum Flughafen und schenke deinen Liebsten zum Fest einen sauberen Planeten. Oder wenigstens ein sauberes Norderstedt“. Alle machen mit. Die „Antonow“ füllt sich im Nu mit Gieschen-Schrott, startet und ist weg. Das ist mein Geschenk an Familie, Freunde, überhaupt an alle. Ich bin fein raus, Weihnachten kann kommen. Am Himmel dröhnt eine Turbine im Landeanflug, weckt mich aus tiefstem Traum. Noch drei Tage bis Weihnachten. Keine Geschenke besorgt. Mir muss dringend etwas einfallen.