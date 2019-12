Norderstedt. Den Sportvereinen geht der Nachwuchs aus – nicht an aktiven Sportlern, es fehlen junge Leute, die Aufgaben und Ämter übernehmen. Ehrenamtler wie Florian Pfaffelberger (35) und Katharina Meusburger (33). Er ist Kommunikationswart beim TSC Glashütte, sie Kassenwartin. „Wir sind da so hineingewachsen“, sagt das engagierte Duo. Seit Jahren und oft auf dem Tennisplatz wollen die beiden dazu beitragen, dass ihr Verein eine Zukunft hat.

Doch damit sind sie eine Ausnahme. In anderen Norderstedter Sportvereinen suchen die Verantwortlichen nach jungen Leuten, die Vorstandsämter besetzen oder andere Aufgaben neben Beruf, Ausbildung oder Studium übernehmen. „Eine exakte Zahl kann ich gar nicht nennen, aber es kneift an allen Ecken und Enden“, sagt Frank Fröhlich, Geschäftsführer des 1. SC Norderstedt.

Es sei nicht schwierig, Menschen zu finden, die mal einen Kuchen backen, Kinder zu Punktspielen oder Turnieren fahren oder sich auch mal hinter den Grill stellen, wenn auf dem eigenen Gelände gekickt wird. Doch Menschen für längerfristig angelegtes Engagement zu gewinnen, werde zum Problem. „Immer gebraucht werden Jugendtrainer“, sagt Fröhlich. Aber auch Posten als Abteilungsleiter oder Schiedsrichter- und Gerätewarte müssten besetzt werden, damit das Vereinsleben im Breiten- wie im Leistungssport funktioniert.

Strategietreffen mit Norderstedt Marketing

„Wir haben ein Jahr lang einen Schatzmeister gesucht“, sagt Tobias Claßen, Geschäftsführer von TuRa Harksheide. Der TC Friedrichsgabe musste unter anderem wegen Personalmangel aufgeben, ergänzt der Norderstedter Personalentwickler und Coach Kai-Uwe Benthack, selbst lange als Kommunikationswart im TSC Glashütte aktiv und gut vernetzt in der Stadt. Die Klagen und Sorgen über den fehlenden ehrenamtlichen Nachwuchs haben ihn dazu animiert, sich professionell mit dem Thema zu beschäftigen und ein Seminar zur Nachwuchsförderung anzubieten.

Angelehnt an die Klimaschutzaktivitäten „Fridays for Future“ hat er seinen Infoabend „Vereine für Future – Junge Menschen als Mitmacher gewinnen“ genannt und gemeinsam mit Norderstedt Marketing zum Strategietreff eingeladen. Ein gutes Dutzend Interessierter tauschte sich aus, Ältere und Jüngere auf der Suche nach dem Weg, die Lücken in der Vereinsarbeit zu schließen.

Demografischer Wandel, sich verändernde Werte und die Digitalisierung – das nannte Benthack als Rahmen. „Sich dauerhaft einzubringen, war und ist für viele Ältere eine Selbstverständlichkeit.“ TuRa-Geschäftsführer Claßen formuliert es so: „Wer mit dem Dorfverein groß geworden ist, ist automatisch in die Verantwortung hineingewachsen, die Ehrenämter wurden quasi vererbt.“ Doch heute sei das Engagement flüchtig, junge Leute kämpften für ein Projekt auf begrenzte Zeit, unabhängig von festen und hierarchischen Strukturen. Austausch und Treffen könnten jederzeit und überall über die Sozialen Medien erfolgen. Flexibilität sei ein hohes Gut: „Die jungen Leute zahlen zum Teil hohe Beiträge, damit sei jederzeit in die Muckibude gehen können, aber im Verein wollen sie sich nicht einbringen“, sagt Jörg Rau, Vorsitzender des 1. SC Norderstedt.

Wer heute junge Leute motivieren will, müsse die sozialen Medien nutzen

Früher hätten Sportvereine als Freizeitgestalter fast ein Alleinstellungsmerkmal gehabt, heute sei das Angebot kaum noch überschaubar. Ausbildung, Studium und Beruf – viele verlassen nach der Schule Norderstedt. „Die 19- bis 25-Jährigen sind weg“, sagt Rau. „Und wenn sie wiederkommen, wollen sie eine Familie gründen, ein Haus bauen“, ergänzt Claßen.

„Dennoch ist die Bereitschaft, sich neben- oder nachberuflich zu engagieren hoch: 93 Prozent der Bundesbürger finden das Engagement gut, vier von zehn engagieren sich“, sagt Benthack mit Verweis auf Studien. Wer heute junge Leute motivieren will, müsse die sozialen Medien nutzen und sie zeitgemäß ansprechen: „Es will doch niemand mehr seitenlange Jobanzeigen lesen. Wenig Text, Bilder, und all das locker präsentiert und kombiniert mit dem Hinweis auf Lernmöglichkeiten und Praktika – die machen sich gut in Bewerbungsschreiben“, sagt Benthack.

Er verweist auf Online-Plattformen wie Ehrenamtcheck – da könnten junge Leute herausfinden, was zu ihnen passt, welcher Typ sie sind, der Allrounder, der Organisator, der Experte, der Bewahrer. „Die Verantwortlichen in den Vereinen müssen offen sein, nicht auf Hierarchien und alten Regeln beharren, sondern den neuen Mitmachern eine Chance geben, ihren Weg zu finden“, sagt Benthack

1. SCN beispielsweise hat inzwischen 17 sozialversicherungspflichtige Jobs eingerichtet

Die Vereine versuchen, freie Stellen mit jungen Leuten zu besetzen, die ein Freiwilliges Soziales Jahr oder ihren Bundesfreiwilligendienst absolvieren wollen (siehe Info-Kasten). Und sie schließen die personellen Lücken, indem die hauptamtlichen Mitarbeiter zusätzliche Aufgaben übernehmen. Der 1. SC Norderstedt beispielsweise hat inzwischen 17 sozialversicherungspflichtige Jobs eingerichtet.

Um Florian Pfaffelberger und Katharina Meusburger fürs Ehrenamt zu gewinnen, musste der TSC Glashütte nur warten, bis die beiden von sich aus ihren Hut in den Ring geworfen haben und nun als Kommunikationswart und Kassenwartin einige Stunden pro Woche in die Vorstandsarbeit investieren – und das auch noch mit viel Spaß. „Ich habe als Jugendliche intensiv trainiert und hatte dadurch einen engen Kontakt zu den Trainern und den anderen Vereinsmitgliedern. Der Verein war und ist für mich wie eine große Familie“, sagt Meusburger, die wie ihr Mitstreiter dazu beitragen will – etwa mit neuen Ideen und Projekten wie der digitalen Platzbuchung „Book and Play“ –, dass die Großfamilie weiterbestehen kann.