Norderstedt. Es war bisher guter Brauch, dass die Politiker den städtischen Haushalt mit breiter Mehrheit beschließen. Doch am Dienstag kam es nicht zum Konsens: SPD, Grüne, Linke, Wir in Norderstedt (WiN) und Einzelkämpfer Thomas Thedens (Freie Wähler) stimmten für den Doppelhaushalt 2020/2021, CDU, FDP und AfD dagegen. Vor allem das Nein der CDU ruft Kritik hervor. „Ich finde das verantwortungslos gegenüber der Verwaltung mit der Oberbürgermeisterin an der Spitze, aber auch gegenüber den Norderstedter Bürgern“, sagt die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Katrin Fedrowitz.

Die SPD habe den Haushalt unter dem langjährigen CDU-Verwaltungschef Hans-Joachim Grote mitgetragen, damit es in der Stadt vorangeht. „Der aktuelle Doppelhaushalt ist sozial ausgewogen und zukunftsorientiert. Hier sind vor allem der Bau des Bildungshauses, der Neubau des Schulzentrums Süd und die vielen Projekte im Bereich der Kinderbetreuung und des Sports zu nennen.“

Fedrowitz sieht im Veto der CDU einen Affront gegenüber SPD-Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder und wirft den Christdemokraten mit ihrem Fraktionschef Peter Holle an der Spitze taktisches Kalkül vor.

Marc Muckelberg, Fraktionschef der Grünen, hält das Stimmverhalten der CDU für fahrlässig. Auch er sieht darin ein „Rumhacken auf der Verwaltungschefin“. In der entscheidenden Sitzung einfach nur dagegen zu stimmen, sei keine Lösung. Muckelberg hätte sich konkrete Änderungsvorschläge gewünscht. „Noch besser wäre es gewesen, wenn die CDU ihre Bedenken vorher geäußert und darüber mit den anderen Fraktionen gesprochen hätte. Dann hätten wir möglicherweise noch einen Konsens erzielt.“

Die Linke gesteht den Haushaltsgegnern ihre ablehnende Haltung zu: „Es gibt Projekte, die eine breite Mehrheit brauchen, für den Haushalt ist sie aber nicht zwingend erforderlich“, sagt Fraktionschef Miro Berbig. Seine Partei hatte sich zwar mehr Schulsozialarbeiter und Betreuer für die Menschen in den Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften gewünscht, fand dafür aber keine Mehrheit. „Insgesamt ist der Haushalt aber mit vielen Investitionen in den Schul- und Bildungsbereich in Ordnung. Daher haben wir zugestimmt.“

„Das Wort Verantwortung ist für die größte Fraktion der Stadtvertretung anscheinend ein Fremdwort. Jede Fraktion ist aufgerufen, bei einer drohenden Ablehnung mit den anderen Fraktionen zu sprechen und für eine Alternative zu sorgen. Kein Haushalt ist keine Alternative“, sagt Reimer Rathje, Fraktionschef der WiN. Mit ihrer überraschenden Ablehnung habe die CDU riskiert, dass die Stadt Norderstedt ohne beschlossenen Haushalt in das Jahr 2020 startet.

„Dem Abbau der Schulden ist eine hohe Priorität einzuräumen“, sagte Holle. Schwächelt die Konjunktur, wie von Experten vorhergesagt, schrumpfen die Einnahmen. „Daher muss die Stadt ihre Ausgaben überdenken.“ Das könne er aber im Haushalt nicht ausreichend erkennen. Das Innenministerium empfehle einen Anstieg der jährlichen Personalkosten von 1,5 Prozent. „In Norderstedt sind es aber 4,3 Prozent oder umgerechnet zwei Millionen Euro“, sagte Holle. Die von der Verwaltung geforderte Stabsstelle für das Ehrenamt, von den Stadtvertretern auf eine halbe reduziert, tauche im Stellenplan jetzt wieder als volle Stelle auf. Das sei eine Missachtung der Politik und deren Beschlüsse: „So lassen wir nicht mit uns umgehen!“

Zudem fehle der CDU das Vertrauen, dass die Verwaltung mit Fördermittelanträgen korrekt umgeht – durch eine Abrechnungspanne im Sozialamt hatte die Verwaltung Landeszuschüsse in Höhe von 540.000 Euro verloren.

Die FDP kritisiert unnütze Ausgaben im Haushalt, beispielsweise drei Millionen für die Sanierung des Jugendlandheims Lemkenhafen oder die mehr bis zu 25 Millionen Euro für den Bau einer Obdachlosenunterkunft am Langenharmer Weg und von drei Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge.

Diese Projekte missfallen auch der AfD. „Die Schulden der Stadt steigen bis 2021 von jetzt 118 Millionen auf satte 185 Millionen Euro. Im Falle eines wirtschaftlichen Abschwungs beraubt sich die Stadt durch diesen enormen Anstieg ihres finanziellen Spielraums“, sagt Fraktionschef Christian Waldheim.