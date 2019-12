Norderstedt. Die Ermittler der Polizei und die Inhaber ahnen, wer die Täter sein könnten. Doch offen sprechen will niemand. Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag in Norderstedt an der Ohechaussee ein erst vor vier Wochen eingerichtetes Tattoo-Studio mit Buttersäure verunreinigt. Die Täter warfen irgendwann zwischen 1.30 und 4 Uhr eine Fensterscheibe mit einem Stein ein und schütteten die übelriechende Flüssigkeit ins Gebäude. Wegen des extremen Gestanks rückte die Feuerwehr aus. Der Betrieb des Studios ist unmöglich. Buttersäure und ihr Geruch können nur mit einer aufwendigen Reinigung beseitigt werden.

Manche Tattoo-Studios stehen bei der Polizei im Verdacht, von Rockergruppen zur „Wäsche“ von kriminell erbeutetem Geld genutzt zu werden. Möglicherweise wollten die Täter einen Konkurrenzbetrieb ausschalten, der in die frisch renovierten Räume eingezogen war. Anwohner berichten, dass bereits vor Wochen eine Scheibe des Studios eingeworfen wurde.

Buttersäure: Die Tat erinnert eine vorherige...

„Ich kann nichts sagen. Mein Mann ist nicht hier, und ich habe Angst. Unsere ganzen Ersparnisse stecken hier im Laden. Wir wollen doch einfach nur Familien glücklich machen mit farbigen Tattoos“, sagte die Betreiberin, die am Freitag fassungslos vor dem Studio stand. Sie versuchte, den Boden zu reinigen.

Doch der stinkende Stoff hatte sich überall im Laden verteilt. Die Feuerwehr hatte mit einem Granulat den Stoff gebunden. Gefahrgutexperten mussten Atemschutzgeräte tragen. Das anspruchsvoll eingerichtete Studio sollte am 4. Januar eröffnet werden. Wer die Täter beobachtet, sollte sich bei der Polizei unter Telefon 040/528060 melden.

Vor einem Jahr war es zu einem weiteren Buttersäure-Anschlag an der Ohechaussee gekommen. Die Shisha-Bar „First Lounge“ musste danach wegen Renovierungsarbeiten monatelang schließen. Das Szenario war dasselbe wie beim Tattoo-Studio: Die Täter warfen mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und schütteten Buttersäure in die Räume.