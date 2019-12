Norderstedt. Um in Hamburger Gefängnissen zum Freigänger zu werden, braucht es Geduld. Es mangelt an Haftplätzen, um alle Insassen zu bedienen, die die Kriterien für den offenen Strafvollzug erfüllen. „Sechs Wochen bis zwei Monate Wartezeit sind normal“, sagte Angela Biermann im Juni bei der Grundsteinlegung für das neues Hafthaus der JVA Glasmoor in Norderstedt. Biermann ist seit 2009 Leiterin der Einrichtung. „Wir sind so froh, endlich mehr Platz zu bekommen. Lange haben wir dafür gekämpft, lange mussten wir planen und immer wieder rechnen – aber nun ist es soweit.“

Denn am Donnerstag feierte Biermann gemeinsam mit Hamburgs Justizsenator Till Steffen die Einweihung des Hauses. Seine Behörde investierte 11,5 Millionen Euro in das modernste Gebäude im Komplex der Strafanstalt, die 1928 nach den Plänen des Hamburger Oberbaudirektors Fritz Schumacher entstand. 11,5 Millionen Euro heißen übersetzt in Baumasse: Etwa 180 Tonnen Stahl wurden in Glasmoor verbaut, dazu wurden 38 Kilometer Kabel verlegt. Die etwa 113.000 verwendeten Klinkersteine hätten aneinandergereiht eine Länge von gut 27 Kilometern.

Im neuen Hafthaus gibt es nur Einzelhafträume

In dem Neubau entstanden 108 Haftplätze. Zwei Räume sind barrierefrei. Das Haus bedeutet auch, dass die überfällige Modernisierung des offenen Vollzugs im Glasmoor endlich Gestalt annimmt. Die Gefangenen wurden bislang sogar teilweise zu acht in einem großen Haftraum untergebracht – weder zeitgemäß noch für die Resozialisierung besonders förderlich. Im neuen Hafthaus gibt es nur Einzelhafträume. Die Unterbringung im Saal wird in absehbarer Zeit in Hamburg Geschichte sein.

Zusätzlich gibt es im neuen Gebäude Funktionsräume und einen Sportbereich. Die Außenanlagen wurden bepflanzt, außerdem wurde die Zufahrtsstraße neu gebaut. Zu den 11,5 Millionen Euro an Kosten für das Gebäude kommen weitere etwa 22 Millionen Euro für den Umbau des alten Hafthauses und die übrigen Arbeiten. Die ersten erwachsenen männlichen Gefangenen sollen im Februar in das neue Haus einziehen. Justizsenator Steffen sagt, man mache den Justizvollzug in Hamburg fit für die Zukunft. „Der offene Vollzug spielt eine große Rolle bei der Wiedereingliederung Straffälliger. Wir bereiten Gefangene Schritt für Schritt und mit professioneller Begleitung auf ein Leben außerhalb der Haft vor. Mit dem Neubau in Glasmoor erweitern wir dieses Angebot. Künftig können mehr Gefangene von einem modernen offenen Vollzug profitieren.“ Wenn alle Arbeiten abgeschlossen sind, verfügt das Glasmoor über 250 moderne Haftplätze. Einige davon sind auch für Frauen vorgesehen.