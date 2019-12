Norderstedt. Der neue Kinder- und Jugendbeirat kann die Arbeit aufnehmen. Die Jugendlichen in Norderstedt haben das Gremium gewählt, das ihre Interessen gegenüber der Politik und Verwaltung vertritt. Zwischen dem 20. und 29. November wurde gewählt, allerdings haben nur 26,44 Prozent der Stimmberechtigten von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht.

Es ist der 9. Kinder- und Jugendbeirat in Norderstedt seit der ersten Wahl im Jahr 2004. 24 engagierte junge Menschen haben für den Beirat kandidiert, 21 ziehen in die künftige Vertretung ein. Die mit Abstand meisten Stimmen (741) konnte Lilly Krückmann (16) für sich gewinnen.

Stadtvertreter müssen Jugendliche noch bestätigen

Die übrigen Kinder- und Jugendbeiräte heißen: Peter Rohlfs, Emily Miljan, Bryan Bach, Lena Harstorff, Daniel Mendes Jenner, Anthony Feistauer, Tjark Ahlers, Sven Nowatzky, Maik Skowronek, Tim Birchner, Bogdana Hoffmann, Joshua Knipper, Moritz Rosenboom, Aleksandra Nowacka, Konrad Heyer, Annika Quast, Jens Lippert, Jan Lyszkiewicz, Lukas Junghanß und Jordy Ivanov. Die Stadtvertreter müssen die für zwei Jahre in den Kinder- und Jugendbeirat gewählten Jugendlichen noch in einer Sitzung am 17. Dezember bestätigen.