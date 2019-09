Norderstedt . Die Stadt Norderstedt hat viel vor für die Kinder und Jugendlichen der Stadt. So ist auf dem zehn Hektar großen Freizeitgelände am Müllberg an der Oadby-and-Wigston-Straße ein großer neuer Jugendsportpark für Spiel, Sport und Spaß geplant. 855.000 Euro stehen dafür bereits im Haushalt zur Verfügung. Das Freizeitangebot und die Spielmöglichkeiten im Freien für junge Norderstedter sollen verbessert werden. Am Wochenende beteiligten sich rund 150 Kinder und Jugendliche an einem Workshop, in dem erarbeitet werden soll, wie der neue Freizeitpark aussehen und was er alles zu bieten haben sollte.

Nicklas Längsfeld möchte, dass die Zufahrt zum Bauwagenplatz erhalten bleibt.

Foto: Burkhard Fuchs

Ganz vorn auf der Wunschliste stehen dabei Basketballfelder, Skateanlagen, Parcours zum BMX- und Mountainbike-Fahren sowie Möglichkeiten zum Klettern. Auch Tischtennisplatten, Volleyball- und Badmintonfelder, Spielplätze für Mütter mit kleinen Kindern, Wasserspender und endlich freies WLAN werden gewünscht. Auch erste Ideen für den Namen des neuen Jugendsportparks wurden geäußert. „Norderpark“ lautete ein Vorschlag. Die beiden Freundinnen Asmara Alshoul und Lara Bitahri, neun und elf Jahre alt, würden künftig am liebsten auf dem „Ponyhof“ spielen.

Der „Dirt-Bike“-Gruppe um Conrad Zimmermann, Ricardo Lemke, Leif von Appen und Marvin Erdmann ist es am wichtigsten, dass ihr aus mehreren unterschiedlich hohen Erdhügeln bestehendes Gelände auf dem Müllberg nicht nur bestehen bleibt, sondern künftig noch bessere Absprungmöglichkeiten bietet. Jeden Tag treffen sich hier bis zu 20 Jugendliche im Alter von zwölf bis 16 Jahren und üben die neuesten Kunststücke auf ihren gut gefederten, teuren Bikes. „Wir möchten, dass neben den Erdhügeln auch Absprünge aus Holz geschaffen werden“, wünscht sich Marvin Erdmann für sich und seine Querfeldein-Radfahr-Kumpels.

Viele Spielplätze sind veraltet, manche sogar gesperrt

Mutter Franziska Beister wünscht sich einen Sportpark, der so gut wie der Frederikspark angelegt ist.

Foto: Burkhard Fuchs

Mutter Franziska Beister erhofft sich für ihren fünf Jahre jungen Skate-Fan Nik, dass das Gelände im Zentrum der Stadt ähnlich schön und gut ausgebaut wird wie am Frederikspark. „Der ist sehr gut. Die Kinder haben dort viele Möglichkeiten zum Spielen, Skaten und Skooter-Fahren“, lobt sie die vor wenigen Jahren neu geschaffene Anlage im Norden der Stadt. Auch einen Unterstand zum Unterstellen bei Regen gebe es dort. „Und vor allem kommen die Kinder und Jugendlichen dort gut miteinander aus“, hat sie bei ihren fast täglichen Besuchen festgestellt.

Auch die aus Polen stammende junge Mutter Katarzyna Bazarnik hat für sich und ihre kleine Tochter einen Wunsch: „Wir brauchen hier neue Spielplätze.“ In der Stadt Norderstedt seien viele Plätze veraltet oder sogar gesperrt wie etwa am Herold-Center. In ihrer Heimat gebe es dagegen beste Spielanlagen, die sogar mit einem Wickeltisch für Mütter mit Säuglingen ausgestattet seien.

Florian Woletz schenkte am Sonnabend Johannisbeersaft in Reagenzgläsern aus.

Foto: Burkhard Fuchs

Für Nicklas Längsfeld und seine Mitbewohner vom Bauwagen-Gelände neben dem Müllberg steht bei der Überplanung im Vordergrund, dass die Zufahrt zu ihrem Bauwagenplatz bestehen bleibt. „Wir wohnen hier direkt nebenan und interessieren uns natürlich, was hier geplant ist.“ Freiraum-Planerin Carolin Werneburg vom städtischen Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr kann sie beruhigen. „Der Bauwagenplatz liegt außerhalb unserer Planung.“ Der bleibe unangetastet.

Für die Stadtplanerin war die mehr als dreistündige Veranstaltung, die als „Mikro-Festival“ mit Live-Musik, Workshops, Spiel-, Yoga- und Tanzmöglichkeiten und Fruchtsaft-Cocktails aufgelockert wurde, ein voller Erfolg. Das jetzige Freizeitgelände sei mit mehr als 40 Jahren fast so alt wie die Stadt Norderstedt (die am 1. Januar 2020 50 Jahre alt wird) und habe dringend eine Überholung nötig.

Martin Moritz vom Amt für Stadtentwicklung informierte über das Jugendsportpark-Projekt.

Foto: Burkhard Fuchs

„Wir wollen hier einen attraktiven Jugendsportpark schaffen, der Ausstrahlung auf die ganze Stadt hat.“ Das solle mit Baubeginn im Jahr 2021 gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen gelingen, die weiter an der Planung beteiligt werden. Und natürlich zusammen mit den politischen Gremien.

Mit dem CDU-Stadtvertreter Patrick Bender vom Jugendhilfeausschuss war zumindest ein Politiker am Sonnabend dabei. „Wir unterstützen das Projekt, das der Kinder- und Jugendbeirat kreativ und toll aufbereitet hat, damit die Kinder hier einen Park mitgestalten können, in dem sie sich gerne treffen.“