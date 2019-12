Norderstedt. In Norderstedt gibt es immer mehr Schüler. „Jedes Jahr kommen 100 Kinder in den Grundschulen hinzu“, sagt Norderstedts Schuldezernentin Anette Reinders. Für das Jahr 2023 geht sie von 771 Jungen und Mädchen an den zwölf Grundschulen in der Stadt aus, das sind fast 200 mehr als 2013. „Auf vier Klassenstufen hochgerechnet, sind das 400 Kinder mehr, die an die weiterführenden Schulen durchwachsen“, sagt Reinders.

Die Stadt müsse auf die Zunahme mit Investitionen in die Infrastruktur reagieren. Eine weitere Grundschule sei momentan zwar nicht nötig, Schulen müssten aber erweitert werden. Am Standort Lütjenmoor wird das Gebäude abgerissen und durch einen Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Horst-Embacher-Schule am Aurikelstieg ersetzt, der dann Platz für drei statt bisher zwei Parallelklassen bieten wird. 228 Jungen und Mädchen besuchen die Grundschule aktuell, 2021 sollen es laut Prognose schon 252 sein.

Das Büro Biregio, das im vorigen Jahr das von der Stadt in Auftrag gegebene Gutachten zum Schulentwicklungsplan vorgestellt hatte, geht in der Spitze von 280 Schülern aus. Die Folge: Aus den jetzigen zwei Parallelklassen pro Jahrgang werden drei. „Die Grundschule Lütjenmoor wird auch die Kinder aus dem Neubaugebiet Garstedter Dreieck aufnehmen“, sagt die Dezernentin.

Auch die Grundschule Harkshörn wird deutlich mehr Schüler verkraften müssen: Zum laufenden Schuljahr hat das Kollegium 36 Erstklässler aufgenommen, zum nächsten Schuljahr wird sich die Zahl auf 78 mehr als verdoppeln und auf relativ hohem Niveau bleiben. „Da es hier noch kein neues Wohngebiet gibt, ist der starke Anstieg durch einen Generationswechsel in den bestehenden Quartieren zu erklären“, sagt Reinders.

Die Grundschule im Norden der Stadt wird von einer Zwei- auf eine Dreizügigkeit erweitert. Hier wird die Schülerzahl langfristig vermutlich nochmals sprunghaft steigen, denn: südlich und nördlich des Harkshörner Wegs sollen Häuser und Wohnungen für rund 1000 Neubürger entstehen.

Lernen im Wohncontainer – bis der Neubau fertig ist

Der Ausbau geht einher mit dem Umbau der beiden Schulen für den Ganztagsbetrieb. Auf den Flächen sollen die Schüler in Wohncontainern lernen, bis der Neubau am Lütjenmoor und die Erweiterung in Harkshörn hergestellt sind. Für die Mobilbauten am Harkshörner Weg gibt die Stadt im nächsten Jahr gut 640.000 Euro aus und nochmals rund drei Millionen Euro in 2020 und 2021, damit die Schüler nachmittags betreut werden. Für den Bau eines neuen Schulkomplexes am Aurikelstieg kalkuliert die Schulverwaltung mit gut 16 Millionen Euro und mehr als fünfeinhalb Jahren Bauzeit.

Sind die Lütjenmoor-Schüler auf das neue Schulgelände gezogen, wird Platz für eine Erweiterung der Willy-Brandt-Gemeinschaftsschule, die seit dem Start vor fast 30 Jahren immer mehr Anmeldungen als Plätze hatte. „Da ist natürlich zuerst zu klären, ob die Schule das will“, sagt Reinders. Denkbar sei auch, dass die Gemeinschaftsschule Harksheide eine vierte Parallelklasse bekommt – das sei schon lange Wunsch der Schule. Möglicherweise reichten auch die Räume des benachbarten Gymnasiums auf dauer nicht aus, um den Andrang zu bewältigen – mit 860 Schülern ist die Schule die größte in Norderstedt.

„Schulplanung ist wie Kaffeesatzleserei und erfordert ein hohes Maß an Flexibilität“, sagt die Dezernentin. Faktum sind Anbau und Modernisierung des Schulzentrums Nord mit der Gemeinschaftsschule Friedrichsgabe und dem Lessing-Gymnasium. In die Baumaßnahmen investiert die Stadt knapp vier Millionen Euro.

Das größte Schul- und Hochbauprojekt in Norderstedt nimmt Fahrt auf: Der Neubau des Schulzentrums Süd, das Gemeinschaftsgebäude für das Lise-Meitner-Gymnasium und die Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark, wird voraussichtlich mehr als 60 Millionen Euro kosten. Der Architektenwettbewerb für das „Campus Glashütte“ getaufte Projekt hat begonnen. „Die Ergebnisse werden im Frühjahr vorliegen“, sagt die Schuldezernentin. Gebaut werde wohl erst 2021, wobei der Unterricht in den jetzigen Räumen weitergehen soll. Die neuen Gebäude entstehen auf der Wiese nördlich des Altbaus.