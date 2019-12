Norderstedt. Offenbar machten es Norderstedts Hausbesitzer den Serieneinbrechern kinderleicht. Bei ihren „Brüchen“ reichten eine simple Kreditkarte für die Außentür und ein Bolzenschneider für die Vorhängeschlösser. So kamen zwei Männer bis Juni 2017 fünf Monate lang problemlos in die selten gesicherten Keller. Wegen besonders schweren Diebstahls in 30 Fällen wurde ein 38-Jähriger vom Schöffengericht Norderstedt zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Sein 37 Jahre alter Komplize, der beim ersten Prozess im vorigen September flüchtig war, kam jetzt mit einer zweijährigen Bewährungsstrafe davon.

Die unheimliche Einbruchsserie hatte damals für reichlich Unruhe im gesamten Stadtgebiet gesorgt. Die Kripo war dem Diebes-Duo nach monatelangen Ermittlungen mittels Fingerabdrücken und DNA-Spuren auf die Spur gekommen. Auch Handys wurden abgehört. Bei Hausdurchsuchungen stellten die Beamten die Beute sicher.

„Wir haben uns einfach gelangweilt. Bei den Einbrüchen wollten wir vor allem Spaß haben“, erklärte der Angeklagte, damals wie sein Komplize alkoholkrank und tablettensüchtig. Man sei mit den gestohlenen Rädern ohne konkreten Plan losgefahren und habe sich nur gewundert, wie „kinderleicht“ die serienweise „Brüche“ abliefen.

Was das Duo in den Kellern eilig zusammenraffte, luden sie auf die Räder oder packten einen kleinen Fahrradanhänger voll. Ihre Beute war umfangreich. Sie reichte von PC-Druckern, Akku-Bohrern, über Kameras und Fernsehgeräten bis zu Werkzeugkästen. Sein Komplize hätte sich auf Werkzeugkästen „spezialisiert“, erinnerte sich der 37-Jährige. Aber auch Waschmaschinentaps, Toilettenpapier, Milchtüten oder Kaffee ließen sie zum persönlichen Bedarf mitgehen. Die Staatsanwaltschaft bezifferte den Gesamtwert der Beutezüge akribisch genau auf 20.048 Euro. Ein Kellerbesitzer hatte den Verlust einer Betonmischmaschine gemeldet, ein anderer beklagte sogar den angeblichen Diebstahl seiner Geige.

Über die genaue Zahl der Einbrüche bestand anfangs Unklarheit. Bei ihren Ermittlungen zählte die Polizei anfangs weit über 100 Taten. Die Zahl erwies sich als zu hoch, weil die Beamten aufgebrochene Keller mit acht Verschlägen offenbar als acht Taten gezählt hatten. Um die Beweisaufnahme abzukürzen, wurden Fälle mit geringer Beute wie Haushaltsartikel eingestellt. Der Angeklagte, der sich geständig zeigte, erinnerte sich nur noch an wenige Einbrüche. „Es tut mir leid, was ich den Hausbesitzern angetan habe“, entschuldigte sich der schmächtige schwarzhaarige Mann. Sein ehemaliger Komplize, der als Zeuge auftrat, gab sich desinteressiert und mauerte bei den Fragen des Gerichts. Er sei damals nie nüchtern gewesen, knurrte der Hartz IV-Empfänger. Vom Diebesgut, deren Erlös er in Drogen umsetzen wollte, habe er kaum etwas verkaufen können. Als die Polizei kam, war seine Wohnung ein einziges Warenlager.

In ihrem Plädoyer würdigte die Staatsanwaltschaft den Auftritt des reuigen Angeklagten und gab eine positive Sozialprognose ab. Sie forderte für den besonders schweren Diebstahl in 35 Fällen eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Das Schöffengericht folgte diesem Antrag. Bleibt der Verurteilte drei Jahre straffrei, wird das Urteil gelöscht.