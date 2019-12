Norderstedt. Über ihr genaues Vorgehen schweigt sich die Norderstedter Polizei aus, doch die Sicherheit auf den Weihnachtsmärkten gehört zu ihren wichtigsten Aufgaben in der Zeit vor dem Heiligen Abend. „Der Bürger soll sich sicher fühlen“, sagt Marcus Korsus, Leiter der Polizeistation Mitte. Auch Korsus und seine Kollegen haben noch die Bilder vom Anschlag auf den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz im Jahr 2016 mit zwölf Toten im Kopf. Wie wahrscheinlich ist, dass sich dieses Szenario wiederholt? Mit einer Antwort tun sich Sicherheitsexperten schwer. „Wir haben eine abstrakte Gefährdung, aber keine konkrete“, sagt Korsus. Die Planung der Polizei beziehe sich auf unterschiedliche Szenarien. Über „taktische Maßnahmen“ könne er keine Auskunft geben.

Die vier großen Weihnachtsmärkte im Stadtpark, auf dem Schmuggelstieg, am Feuerwehrmuseum und am vergangenen Wochenende vor dem Rathaus seien wie jede Großveranstaltung polizeilich bewertet worden, sagt Korsus. Nach Abendblatt-Informationen gehört dazu auch die Prüfung, ob ein Attentäter wie der in Berlin mit einem Lastwagen in die Menge rasen könnte. Am Wochenende wäre dieses Vorgehen zumindest zeitweise über die Zufahrt neben dem Pavillon an der Rathausallee möglich gewesen. Dort sollte ein großes Fahrzeug den Weg versperren, das jedoch dort nicht durchgehend stand.

Zum Sicherheitskonzept gehören auch Streifen mit uniformierten Beamten. Sie sollen auf verdächtige Personen achten. „Dazu gehört der geschulte Blick des Streifenbeamten“, sagt Korsus. Häufig würden die Polizisten von Bürgern angesprochen, die sich für die Präsenz bedanken.

Bei Bedarf setzt die Polizei zusätzlich Beamte in Zivil ein. Dabei muss es nicht zwangsläufig um terroristische Gefahren gehen. Auf vermehrte Taten von Taschendieben könnten ein Anlass dafür sein, sagt Korsus. Tatsächlich verzeichnete die Polizei auf dem Weihnachtsmarkt am Rathaus nur einen Einsatz. Am Freitagabend kam es zu einer Prügelei, bei der ein Mann verletzt wurde.

Das Team von Omas Punschhütte fürchtet sich vor Aufbrüchen.

Foto: Wolfgang Klietz

Die Schausteller vor dem Rathaus reagierten unterschiedlich auf die Frage nach dem Sicherheitsgefühl und die Polizeipräsenz. „Man fühlt sich nie richtig sicher“, sagt Grit Maxsein, die mit ihrem Mann Tobias heiße Getränke in Omas Punschhütte verkauft und auf drei Norderstedter Weihnachtsmärkten vertreten ist. Dabei geht es weniger um Terror als um Eigentumsdelikte. Viele Kollegen hätten von Weihnachtsmärkten oft über Diebstähle und aufberochene Fahrzeuge berichtet, sagt Grit Maxsein. Glücklicherweise sei sie selbst nie davon betroffen gewesen.

„Überall kann alles passieren“, sagt Thomas Pries, der Grillwurst und heiße Getränke verkauft. „Ich bin seit 13 Jahren auf Weihnachtsmärkten. Die Bilder von Berlin habe ich so gut wie nie im Kopf. Aber ich weiß auch, dass man einen Terroristen nicht aufhalten kann, wenn er entschlossen ist.“

Angesprochen auf die Sicherheit hat Pries ganz andere Sorgen. „Es wird oft mit Falschgeld bezahlt“, sagt er. „Die Täter wissen, dass wir kaum Zeit zum Prüfen haben. Bei uns muss alles schnell gehen.“

Thomas Pries berichtet von Kunden, die mit Falschgeld betrügen.

Foto: Wolfgang Klietz

Auch auf Landesebene beschäftigt sich die Polizei intensiv mit der Sicherheit auf Weihnachtsmärkten. „Neben dem Schutz der Veranstaltungen gegen Gefahren von außen betrifft das Thema Sicherheit auf den Weihnachtsmärkten noch weitere Aspekte wie den Schutz vor Taschendiebstählen und auch das Thema Alkohol am Steuer“, sagte ein Sprecher des Landespolizeiamtes in Kiel. „Für die Landespolizei ist der beständige Austausch mit den Veranstaltern, den zuständigen Ordnungsbehörden, Feuerwehr und Rettungsdienst sowie auch benachbarten Sicherheitsbehörden ein wichtiger Bestandteil für eine aktuelle Gefahrenprognose und darauf beruhenden konkreten Maßnahmen, zum Beispiel der Aufstellung von Barrieren.“ Wer Taschendiebe beobachte oder herrenlose Taschen oder Rucksäcke finde, sollte sich sofort an die Polizei wenden, hieß es aus dem Landespolizeiamt.

Die Polizei im Kreis Segeberg beteiligt sich vom heutigen Montag an den landesweiten Alkohol- und Drogenkontrollen im Straßenverkehr. Autofahrer müssen mit verstärkten Kontrollen rechnen. Polizeisprecher Marcel Schmidt bezeichnete die Aktion als „Schwerpunkt während der Weihnachtsmarktzeit“. Die Aktion ist europaweit abgestimmt. „Unfälle, die unter Rauschmitteleinfluss verursacht werden, sind regelmäßig deutlich schwerwiegender als Unfälle, die aus anderem Fehlverhalten resultieren“, sagte Schmidt.