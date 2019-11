Norderstedt. Wer sich gefragt hat, was die Affäre um den Rauswurf von Geschäftsführer Jörg Martin Adler im städtischen Altenheim „Haus im Park“ wohl gekostet hat und noch kosten wird, der bekam am Dienstag in der Stadtvertretung die Rechnung präsentiert. Die 37 Stadtvertreter beschlossen einstimmig, worum die Stadtverwaltung sie gebeten hatte. Das Eigenkapital der „Das Haus im Park gGmbH“ (HiP) wird durch eine Zuführung in die Kapitalrücklage in Höhe von 250.000 Euro in 2019 erhöht.

Die Viertelmillion Euro habe das beliebte Altenheim am Adlerkamp dringend nötig, um Finanzlöcher zu stopfen, die durch bereits bezahlte Rechnungen entstanden sind – und um die erwartbaren Finanzlöcher in der nahen Zukunft schließen zu können.

„Die im letzten Jahr aufgedeckten Sachverhalte und die nachfolgenden Ereignisse in der HiP haben zu unvorhergesehenen Ausgaben geführt, die die gGmbH nicht aus eigener Kraft erwirtschaften kann“, heißt es in der Begründung. So wurden bereits Rechnungen in einer Höhe von etwa 100.000 Euro bezahlt, und es werden Zahlungen in Höhe von etwa 150.000 Euro erwartet. „Neben diesen Aufwendungen müssen verschiedenste Auszahlungen getätigt werden, um den bestehenden Investitionsstau zu beheben.“ Als Lösung für die mangelnde Liquidität und die Kompensation des finanziellen Schadens, habe der Aufsichtsrat der HiP die Zuführung zur Kapitalrücklage als das richtige Mittel identifiziert.

Die Stadt schweigt, der Aufsichtsrat als entscheidendes Gremium hält sich bedeckt

So weit, so schwer verständlich. Obwohl nun Steuergeld für die Begleichung von Rechnungen im HiP fließt, wurde die Öffentlichkeit immer noch nicht aufgeklärt, worum es sich bei den „aufgedeckten Sachverhalten und den nachfolgenden Ereignissen in der HiP“ handelt. Die Stadt schweigt, der Aufsichtsrat als entscheidendes Gremium hält sich bedeckt.

Klar ist: Die Stadt setzte Adler im Dezember 2018 von jetzt auf gleich vor die Tür und erhob intern schwere Vorwürfe. Nach Recherchen des Abendblattes werden Adler diverse arbeits- und auch strafrechtlich relevante Taten vorgeworfen. Er soll den Hausmeister der Einrichtung unter Druck gesetzt und systematisch über dessen Überstundenabrechnungen Geld für sich abgezweigt haben – ein Schaden von angeblich 24.000 Euro. Dazu kommen Vorwürfe, er sei viele Stunden nicht zum Dienst erschienen und habe Handys, Möbel und andere Dinge auf Kosten des Hauses angeschafft.

Juristisch wird die Stadt von dem Arbeitsrechtsanwalt Martin Krömer vertreten

Adler selbst hat alle Vorwürfe vehement abgestritten. Seit einem Jahr läuft die rechtliche Auseinandersetzung zwischen ihm und der Stadt. Ein Gütetermin zwischen den Parteien ist gescheitert. Es wird also zum Prozess kommen – der Termin steht noch nicht fest. Juristisch wird die Stadt von dem Hamburger Arbeitsrechtsanwalt Martin Krömer vertreten – ein in Gewerkschaftskreisen als Vertreter eines „Hardcore-Arbeitsrechts“ gefürchteter und deswegen auf Arbeitgeberseite renommierter Jurist – mit offenbar entsprechenden Tagessätzen. Laut Abendblatt-Informationen hatte Krömer schon Rechnungen in Höhe von über 50.000 Euro bei der Stadt geltend gemacht. Wenn das HiP also von zu erwartenden Zahlungen von 150.000 Euro berichtet, so wird ein Teil davon auch den Anwaltskosten im anstehenden Prozess gegen Adler geschuldet sein.

Die Affäre hat große Unruhe über die Mitarbeiter im Haus gebracht

Bei den bereits entstandenen Kosten spielen auch die Planungskosten für den Bau betreuter Wohnungen auf dem Gelände des Altenheims eine Rolle. Etwa 100.000 Euro sollen es sein. Da das Projekt zuletzt auch wegen der Querelen um Adler seit Jahren ruht, hat sich die Planung überholt und muss neu erarbeitet werden.

Denn der HiP-Aufsichtsrat und die Stadt möchten nach wie vor etwa 20 Wohnungen bauen. „Das Projekt wird jetzt weiterverfolgt“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Nicolai Steinhau-Kühl (SPD). Zu den Finanzierungsproblemen des HiP sagt Steinhau-Kühl: „Der Rechtsstreit mit Adler belastet den Haushalt des Heims. Das ,Haus im Park’ macht ja kaum Gewinne.“ Die Affäre habe große Unruhe über die Mitarbeiter im Haus gebracht. „Einige sind gegangen. Wir sind froh, mit der neuen Leiterin Maja Lesniewicz-Scheibel, die bislang einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat, nun wieder Ruhe einkehren zu lassen.“ Was die Bewertung des Vorgehens der Stadt gegen Adler mit all seinen Folgekosten angeht, hat Steinhau-Kühl dazu eine klare Einschätzung: „Ich glaube nicht, dass es einen günstigeren Weg gegeben hätte, die Affäre zu lösen. Angesichts der Vorwürfe musste gehandelt werden.“