Norderstedt . Die Tage sind kürzer, es ist früher dunkel – und die Einbruchszahlen steigen. Die Polizei verzeichnet eine erhöhte Aktivität der Einbruchsbanden im Kreis Segeberg.

In Norderstedt schlugen unbekannte Täter am Mittwoch zu. Zwischen 14 und 20.10 Uhr wurde ein Einfamilienhaus an der Travestraße aufgebrochen. Zwischen 22.30 und 23.15 Uhr eine Unterkunft im Langenharmer Weg. Die Täter stahlen Schmuck, Bargeld und andere Dinge.

Die Fallzahlen steigen: 68 Einbrüche gab es allein im Oktober.

Allein im Monat Oktober wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Bad Segeberg 68 Einbrüche angezeigt. Im Vergleichszeitraum 2018 waren es 100. Die Entwicklung der Fallzahlen geht seit August kontinuierlich nach oben: 39 Fälle waren es im August und im September 51. Im November wurden bislang 44 Fälle angezeigt.

Wie in den vergangenen Jahren kündigt die Polizeidirektion nun Anhalte- und Sichtkontrollen zur Bekämpfung der Einbruchskriminalität an. Eine entsprechende Anordnung wurde vom Leitenden Polizeidirektor, Andreas Görs, unterzeichnet und gilt bis zum 11. Dezember. Die Polizei darf in den Geltungsbereichen der Kontrollen Personen kurzzeitig anhalten und mitgeführte Fahrzeuge einschließlich deren Kofferräume oder Ladeflächen in Augenschein nehmen.

Der Kreis Segeberg ist für die Einbrecher besonders attraktiv.

Die Kreise Segeberg und Pinneberg seien durch ihre Nähe zu Hamburg und mit Hauptverkehrswegen wie den Autobahnen 7 und 23, den Bundesstraßen 4, 431, 432 sowie seinen U-Bahn-, S-Bahn- und AKN-Bahnlinien sehr attraktiv für Einbrecher. „Der gesamte Bereich bietet eine Vielzahl an Tatgelegenheiten und dient Tätergruppierungen aus der benachbarten Hansestadt als Reiseweg in weitere Regionen des Landes Schleswig-Holstein“, heißt es in einer Mitteilung der Polizeidirektion.

Einbrüche belasten die Opfer auch psychisch.

Einbruchsschutz genieße hohe Priorität bei Polizeidirektion, betonte Polizeidirektor Görs. „Neben wirtschaftlichen Folgen eines jeden Einbruchs sind die psychischen Belastungen für die Opfer erheblich. Vor diesem Hintergrund ist jeder Einbruch ein Einbruch zu viel.“

Die bisherigen Kontrollen der Polizei hätte bei den betroffenen Verkehrsteilnehmern sowie bei den Anwohnern stets großen Zuspruch erfahren. Die Polizei ist davon überzeugt, dass die Kontrollen die Sicherheit der Bürger erhöht, Täter überführt und die Zahl der Einbrüche zu reduziert. Die im Rahmen der Kontrollen gewonnenen Erkenntnisse wertet die Polizei mit dem Ziel Bandenstrukturen zu erkennen und die Bewegung verdächtiger Personen nachvollziehen zu können sorgfältig aus.