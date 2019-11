Kreis Pinneberg. Zu insgesamt drei Einbrüchen und einem Einbruchsversuch ist es am und vor dem Wochenende in Pinneberg gekommen. Nach Polizeiangaben begann die Serie schon am Donnerstag oder Freitag, denn an einer Haustür im Jappopweg wurden am Sonnabend Einbruchsspuren entdeckt. Allerdings hielt die Tür einer Doppelhaushälfte den gewaltsamen Einbruchsversuchen stand. Am Sonnabend drangen dann Kriminelle über den Balkon in eine Wohnung an der Dr.-Theodor-Haubach-Straße ein und stahlen mehrere Uhren und Schmuck. Am Sonntag wiederum brachen unbekannte Täter an der Theodor-Storm-Straße und am Fasanenweg ein. Dort verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in Einfamilienhäuser. Im Fasanenweg entwendeten die Täter Schmuck, in der Theodor-Storm-Straße ist die Beute noch unbekannt.

Ellerbek: Vier Einbrüche in sechs Stunden

Am Sonnabend wurde Ellerbek von einer kleinen Einbruchserie heimgesucht. In den frühen Abendstunden – zwischen 15.30 und 21.30 Uhr – verschafften sich noch unbekannte Täter in vier Einfamilienhäuser gewaltsam Zutritt. Nach Polizeiangaben liegen drei Tatorte an der Stettiner Straße, ein Einbruch ereignete sich an der Danziger Straße. Eine Gesamtübersicht zur Beute der Kriminellen liegt laut Polizei noch nicht vor, aber mindestens in einem Fall wurde Bargeld im zweistelligen Bereich entwendet. Die zuständige Kriminalpolizei in Pinneberg ermittelt.

Täter dringen in Einfamilienhaus ein

Schon am Freitag ist es gegen 17.40 Uhr in Uetersen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Pracherdamm gekommen. Die Kriminellen seien auch über den Pracherdamm mit Gewalt in das Haus gelangt, so die Polizei, und hätten das Gebäude im Anschluss nach Wertgegenständen abgesucht. Geflüchtet seien die Täter über den rückwärtigen Bereich des Grundstückes. Wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei noch nicht beziffern.

Täter durchsuchen Reihenhaus am Egenbüttelweg

Am Egenbüttelweg in Wedel ist es am späten Freitagnachmittag zu einem Einbruch in ein Reihenendhaus gekommen. Die Kriminellen sind den Polizeiangeben zufolge zwischen 16 und 19 Uhr gewaltsam eingedrungen, haben die Wohnung nach Wertsachen durchsucht und entkamen in unbekannte Richtung. Was sie erbeutet haben, stehe laut Polizei noch nicht fest. Die Kriminalpolizei in Pinneberg ermittelt in allen Fällen und bittet unter der Telefonnummer 04101/2020 um Hinweise.