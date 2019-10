Norderstedt. Dass die Neubauwohnungen in Garstedt eine besondere Aufgabe erfüllen sollen, wurde den Besuchern des Richtfestes am Montagvormittag schnell bewusst. „Dieses Bauprojekt ist einzigartig. Es gibt bei uns im Norden kein vergleichbares“, schwärmte etwa Schleswig-Holsteins Gleichstellungsministerin Sabine Sütterlin-Waack, die extra aus Kiel angereist war.

Neun verschieden große Wohnungen entstehen auf dem Grundstück in Garstedt. Sieben von ihnen werden sozial gefördert. Sie sollen Frauen und ihren Kindern, die häusliche Gewalt erfahren haben, eine neue, sichere Heimat bieten. Mit Geborgenheit. Und ohne Angst. „Frauen, die einen schweren Weg hinter sich haben, soll hier der Start in ein neues Leben ohne Gewalt ermöglicht werden – selbstbestimmt und unabhängig“, betonte Sütterlin-Waack.

Das Ministerium für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung fördert mit dem Projekt „Frauen_Wohnen“ bezahlbaren Wohnraum für von Gewalt bedrohte Frauen und ihre Kinder. 2018 wurde das Projekt vom Land Schleswig-Holstein für fünf Jahre ausgerufen. Die sieben Sozialwohnungen in Norderstedt werden mit jeweils 15.000 Euro bezuschusst. Sütterlin-Waack: „Ich freue mich sehr, dass mein Ministerium die Finanzierung dieses Baus im Rahmen unseres Projektes ‚Frauen_Wohnen‘ mit anschieben konnte. Mit diesem Projekt suchen wir vor allem geeigneten Wohnraum für von Gewalt betroffene Frauen.“

Dies geschieht über die sechs regionalen Servicestellen im Land. In Norderstedt wird nun zum ersten Mal durch eine Förderung in Höhe von insgesamt 105.000 Euro von „Frauen_Wohnen“ mitfinanzierter Wohnraum neugebaut. „Mit diesen Wohnungen helfen wir Frauen beim Übergang von Frauenhäusern in ein selbstbestimmtes Leben. Das ist wichtig“, sagte Sütterlin-Waack.

Frauen bleiben länger im Frauenhaus – weil sie keine Wohnung finden

Im Jahr 2018 waren in Schleswig-Holstein 64 Frauen länger als drei Monate in einem Frauenhaus untergebracht, weil sie keinen geeigneten Wohnraum fanden – obwohl sie auszugsbereit waren. Weitere 93 Frauen blieben sogar mehr als sechs Monate in einem Frauenhaus, obwohl sie nicht mehr von akuter Gewalt bedroht und auf der Suche nach einer eigenen Wohnung waren. Genau hier setzt das Projekt an.

Das Ministerium unterstützt Frauen mit oder ohne Kinder bei der Suche nach eigenem, angemessenem und vor allem bezahlbarem Wohnraum und verkürzt den Frauenhausaufenthalt für Frauen und Kinder, für die kein akuter Schutzbedarf mehr besteht. „So werden die Frauenhäuser in ihrer täglichen Arbeit entlastet, da sie sich nicht mehr um die Wohnungssuche und -belange einer Frau kümmern müssen. Akut von Gewalt bedrohte oder betroffene Frauen können dann die wieder verfügbaren Frauenhausplätze nutzen“, sagte Ministerin Sütterlin-Waack.

Eines steht allerdings fest: Sieben Sozialwohnungen sind ein guter Anfang, reichen aber bei weitem nicht aus. „Wir brauchen mehr Wohnungen. In den Frauenhäusern werden ständig neue Plätze benötigt, weil in unserer Gesellschaft leider immer wieder Frauen Opfer von häuslicher Gewalt werden“, sagte Sütterlin-Waack.

Das Bauprojekt wird neben dem Ministerium von dem Diakonischen Werk Hamburg-West/Südholstein sowie von „Bauwerk Kirchliche Immobilien“ im Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein unterstützt. Wie wichtig das Projekt für die Stadt Norderstedt ist, zeigte die Präsenz ihrer Vertreter. Nicht nur Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder war zum Richtfest gekommen, sondern auch Stadtpräsidentin Kathrin Oehme, Sozialdezernentin Anette Reinders sowie Gleichstellungsbeauftragte Claudia Meyer.

Roeders äußert sich zum Bündnis für Wohnen

Für die Oberbürgermeisterin hatte das Richtfest der Sozialwohnungen für Frauen durchaus Symbolcharakter. In der vergangenen Woche hatten zwei Verbände der Wohnungswirtschaft den Ausstieg aus ihrem „Bündnis für Wohnen“ erklärt – nachdem CDU, Grüne, Linke und auch ihre Partei, die SPD, eine 50-Prozent-Sozialquote für künftige Wohnbauprojekte beschloss. Roeder, die eine 50-Prozent-Quote für falsch hält, blickt nach vorn und sieht ihr Bündnis nicht vor dem Aus: „Die Diskussionen werden wir weiterführen müssen. Wir müssen bei vielen Bauprojekten besser zusammenarbeiten als wir es jetzt schon tun“, sagte Roeder. Dabei möchte sie sich wohl auf die lokalen Unternehmen der Baubranche konzentrieren, die nach wie vor im Bündnis bleiben: „Ich würde mir beispielsweise eine engere Zusammenarbeit mit dem Wohnungsunternehmen Adlershorst wünschen. Genau dafür brauchen wir ein Bündnis.“

Am Montag jedoch waren das Bündnis und die 50-Prozent-Quote nur Nebensache. Roeder wollte lieber die entstehenden Sozialwohnungen feiern, die Frauen und ihren Kindern ein Leben ohne Gewalt ermöglichen werden. „Wenn ich sage, dass es mein Wunsch und Ziel ist, dass jede Frau in Norderstedt so wohnen kann, wie sie mag, dann spreche ich in diesem Fall von dem Wunsch, vier Wände zu haben, in denen sie und ihre Kinder sicher vor häuslicher Gewalt sind. Dank dieses neuen Wohngebäudes wird nicht nur ein Wunsch, sondern auch eine dringende Notwendigkeit erfüllt“, sagte Roeder.