Norderstedt. Norderstedt braucht dringend bezahlbare Wohnungen. Die Kommunalpolitik möchte das mit einem Antrag erreichen, der am Dienstag, 22. Oktober, in der Stadtvertretung beschlossen werden soll. Kommt die Mehrheit der Antragsteller von CDU, SPD, Grünen und Linken für den Antrag zustande, dürfen in Norderstedt künftig nur Häuser gebaut werden, in denen 50 Prozent der Wohnungen sozial gefördert sind, je zu 25 Prozent nach dem ersten (6,30 Euro pro Quadratmeter) und zweiten Förderweg (7,30 Euro).

Die Wohnungswirtschaft läuft Sturm gegen die 50-Prozent-Quote für Norderstedt. Am Freitag suchte Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) noch mal das Gespräch bei Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder. Später veröffentlichte er gemeinsam mit Verena Herfort, der Nord-Geschäftsführerin des Bundesverbandes der privaten Immobilienwirtschaft (BFW), eine Erklärung: „Die Lage auf dem Wohnungsmarkt von Norderstedt ist angespannt. Eine Lösung der drängenden Probleme ist allerdings nur im gemeinsamen Wirken von Politik, Verwaltung und Wohnungswirtschaft umzusetzen. Keiner der Partner kann das allein erreichen.“ Damit spielen beide auf das von OB Roeder initiierte Bündnis für das Wohnen an, in dem Verwaltung, Politik und Wirtschaft seit Monaten über mögliche Lösungen für die angespannte Wohnungssituation debattieren – bislang ohne konkrete Ergebnisse. Der Beschluss der 50-Prozent-Quote könnte aus Sicht der Wohnungswirtschaft das Aus für das Bündnis sein.

Breitner und Herfort kritisieren, dass die starre 50-Prozent-Quote angesichts hoher Grundstückspreise und dramatisch gestiegener Baukosten viele Wohnungsbauprojekte unmöglich mache. Für die „sozialen Belange“ der Stadt würde es genügen, öffentliche Grundstücke im Wege der Konzeptausschreibung zu vergeben. „Dort, wo es sinnvoll ist, kann der Anteil der geförderten Wohnungen bei mehr als 30 Prozent liegen“, argumentieren Breitner und Herfort. Auch könnten günstige Wohnungen für Senioren oder Auszubildende geschaffen werden. „Entscheidend ist stets das, was vor Ort machbar und sinnvoll ist.“

Beide Verbände stehen „ohne Wenn und Aber“ zu dem Bündnis für das Wohnen. „Allerdings funktioniert das nur, wenn sich alle Partner auf Augenhöhe begegnen und nicht einer meint, allein bestimmen zu können. Ein Bündnis ist nur erfolgreich, wenn jeder Partner sich auf den anderen verlassen kann.“

Stadtvertretung, Di, 22.10, 19.00, Plenarsaal Rathaus, Rathausallee 50