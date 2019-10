Norderstedt. Der Klimaschutz soll in Norderstedt und Henstedt-Ulzburg eine stärkere Rolle spielen. Stadt und Gemeinde verzichten aber darauf, den Klimanotstand auszurufen, wie es beispielsweise Bad Segeberg getan hat. In Norderstedt sollen die Fachausschüsse in den nächsten Monaten gezielte Maßnahmen erarbeiten, die vorrangig dem Schutz des Klimas und der Umwelt dienen. Alle künftigen politischen Beschlüsse seien darauf zu überprüfen, ob sie eine nachhaltigen Klimapolitik entsprechen – so lautete der Antrag von CDU, Grünen und Linken, den die Stadtvertretung mit großer Mehrheit beschlossen hat.

Nicht ohne Diskussion allerdings. „Zu wenig konkret, zu schwammig“, mäkelten die Fraktionschefs von Wir in Norderstedt (WiN), Reimer Rathje, und AfD, Christian Waldheim. Der grüne Fraktionschef Marc Muckelberg verteidigte den Antrag und hatte gleich eine erste Idee zur Umsetzung: „Braucht die Oberbürgermeisterin einen Dienstwagen, und dann auch noch einen so großen?“ Es gehe um die kleinen Dinge, die in Summe aber viel bewirken könnten. Verwaltungschefin Elke Christina Roeder ging darauf nicht ein, solidarisierte sich aber mit der Politik: „Diesen Antrag können wir als Verwaltung nur gutheißen.“ Die Stadt tue schon viel, die Mitarbeiter fahren Elektro-Autos, gepflanzt würde, was Insekten mögen. Aber klar, „wir können noch mehr tun“.

Der von den Grünen für Henstedt-Ulzburg beantragte Klimanotstand fand keine Mehrheit, nur die SPD stützte die Forderung. Zuvor hatte Danja Klüver (Grüne) gemahnt, man müsse den Bürgern zeigen, dass man „verstanden habe, worauf es ankommt und bereit ist, endlich zu handeln“. CDU-Gemeindevertreter André Martin bezeichnete die Grünen als „Trittbrettfahrer der Fridays for Future-Bewegung“.

2018 hatte die SPD schon einmal ein Klimaschutzkonzept vorgeschlagen, das war seinerzeit abgelehnt worden, könnte nun aber doch die Lösung sein. Die Verwaltung hat, wie Bürgermeister Stefan Bauer berichtete, einen Förderantrag für Bundesmittel gestellt, um ein solches Konzept inklusive einer neuen Stelle für einen Klimaschutzmanager zu finanzieren. Eine Möglichkeit wäre, den Posten des Energiebeauftragten aufzuwerten. Im Februar 2020 könnte ein Förderbescheid vorliegen. „Was spricht dagegen, dass wir uns auf die Fahnen schreiben, eine klimafreundliche Gemeinde zu werden?“, so Bauer. „Dazu müsste ein Klimaschutzkonzept kommen.“ Es müsste zudem eine Analyse erfolgen zu bereits erfolgten und darüber hinaus noch nötigen Maßnahmen.