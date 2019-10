Tangstedt. Was können kleine Kommunen für den Klimaschutz tun? Die SPD Tangstedt hat einen Vorschlag, den sie am Mittwoch, 23. Oktober (19.30 Uhr, Rathaus), im Finanzausschuss präsentieren wird. Demnach soll die Itzstedter Amtsverwaltung bestehende Strom- und Erdgasverträge bei Vertragsverlängerungen auf nachhaltigen Ökostrom und Biogas umstellen. Das solle auch für Neuabschlüsse gelten, heißt es in dem Antrag. Dazu soll das Klimaschutz-Management der Kreisverwaltung genutzt werden, um diese Maßnahme zu begleiten und weitere Möglichkeiten aufzuzeigen.

„Sicherlich ist es richtig, auf positive Vereinbarungen von weltweiten Klimaschutzkonferenzen zu hoffen, aber jeder kann selber kleine Schritte und etwas Nachhaltiges für unsere Zukunft tun“, so die SPD-Fraktionsvorsitzende Ingrid Sichau. „Aus Sicht der SPD auch unsere Gemeinde. Sie verbraucht als Vertragspartner Strom und Gas zum Beispiel in den Gebäuden der Feuerwehren, in den Kindertagesstätten oder im Rathaus und im Bauhof.“

Die Nutzung von nachhaltigem Biogas aus Rest- und Abfallstoffen sowie nachhaltigem Ökostrom aus Windkraft verhindere die weitere Freisetzung von bisher im Boden gebundenen Kohlendioxid. Über das Klimaschutz-Management könne die Gemeinde an vorhandener Expertise partizipieren und Informationen bekommen über neue Fördermittel.