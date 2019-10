Norderstedt. Der Müllskandal in Norderstedt droht zum Dauerärgernis zu werden: Die Staatsanwaltschaft Kiel hat das Ermittlungsverfahren gegen den Besitzer der W.A. Gieschen Containerdienst GmbH überraschend eingestellt. Zumindest vorläufig. „Der Beschuldigte hält sich an einem uns unbekannten Ort auf und ist damit nicht greifbar“, sagt Oberstaatsanwalt Axel Bieler dem Abendblatt. Mit anderen Worten: Niemand weiß, wo sich die Familie Gieschen derzeit aufhält und deshalb kann sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Kein Beschuldigter, kein Verfahren.

Zurückgelassen hat das Recyclingunternehmen einen riesigen Haufen Müll. Schätzungen zufolge lagern bis zu 25.000 Kubikmeter Abfall auf dem Grundstück in Friedrichsgabe. Einen Haftbefehl gebe es laut Staatsanwaltschaft allerdings nicht. „Es handelt sich lediglich um ein ‚normales‘, wenn auch ärgerliches, Umweltdelikt – nicht um schwere Kriminalität“, sagt Bieler. Stattdessen liegt den Behörden und Polizeistellen ein Suchvermerk vor. Werde die Familie Gieschen ausfindig gemacht, würde die Justiz die Ermittlungen wieder aufnehmen. Aber wer kümmert sich bis dahin um die Müllberge?

Schätzungen zufolge kostet eine Räumung 800.000 Euro

Die Staatsanwaltschaft verweist an das zuständige schleswig-holsteinische Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR). Die Behörde kontrolliert seit Jahren das Gelände der Gieschens. Schon immer hat es Probleme gegeben. Gegen Auflagen wurde mehrfach verstoßen und die Müllberge wuchsen weiter. Doch für eine Räumung des Grundstücks sieht sich auch das Landesamt nicht in der Pflicht. „Dem LLUR liegen keine Erkenntnisse vor, dass schädliche Stoffe Boden und Grundwasser akut gefährden“, heißt es in einer Stellungnahme. Eine Räumung wäre kostspielig. Das Landesamt schätzt die Kosten auf 800.000 Euro – Geld das nicht zur Verfügung steht und auf den Steuerzahler umgelegt werden müsste.

Es ist absurd: Die Zuständigkeit ist geklärt, doch für den Müll fühlt sich trotzdem niemand verantwortlich. Und so rottet der Bauschutt – und diverser nicht identifizierbarer Schrott – weiter vor sich hin. „Jeder schiebt es auf den anderen“, sagt CDU-Fraktionschef Peter Holle. Seine Partei hatte das Thema im Hauptausschuss Anfang September ins Rollen gebracht. „Ich finde es unglaublich, dass es in Deutschland so einfach ist, sich seiner Verantwortung zu entziehen. Mir fehlen die Worte“, sagt Holle weiter. Die Stadt hat bisher noch keine Reaktion im Müllskandal gezeigt.

Nachbar Kiesow würde das Grundstück gerne kaufen

Für den unmittelbaren Nachbarn des Müllgrundstücks ist die Situation zunehmend unerträglich. „Wir bekämpfen hier seit langem ein ziemliches Rattenproblem“, sagt Tim Kiesow, Geschäftsführer der Autoverwertung. „Mitarbeiter, die an der Grenze zum Müllgrundstück arbeiten, klagen regelmäßig über Augen- und Atemwegsreizungen.“ Seit Jahren müht sich Kiesow darum, dass es auf dem Müllgrundstück Fortschritte gibt. „Wir würden das Gelände kaufen. Es ist ja ohnehin komplett von uns eingefriedet. Kunden müssen wir immer erklären, dass es nicht zu uns gehört.“

Kiesow kann nicht verstehen, dass sich das Land und die Stadt nicht auf eine Räumung verständigen können. „Ich dachte, es kommt irgendwann zu einer Zwangsenteignung und Räumung des Grundstücks.“ Doch beim Landesamt habe man ihm klar gemacht, dass es so einfach nicht ist. „Eine Dame meinte, sie werde es wohl in ihrer Amtszeit nicht mehr erleben, dass das Grundstück geräumt werde – und die hatte noch 20 Jahre im Job vor sich“, sagt Kiesow.

Er klagt, dass er als Autoverwerter sich jedes Jahr prüfen und zertifizieren müsse. Und der Nachbar häufe seit Jahren Müllberge an und komme irgendwie damit davon. „Ich glaube auch, dass dort belastete Stoffe lagern, etwa Asbest im Bauschutt. Der Boden ist bestimmt belastet. Unsere Firma hat den alten Lastwagen mit Kran von Gieschen verwertet, den man ihm zwangsweise abgenommen hat. Da tropfte das Öl nur so raus.“

Nicht nur auf dem Müllgrundstück wurde Familie Gieschen seit Wochen nicht mehr gesehen. Auch das Zuhause in Nahe wirkt verlassen. Unkraut wuchert auf dem Hof, die Räume neben dem Hauseingang stehen leer. Nur das Klingelschild, an dem ein metallischer Frosch hängt, erinnert an die Gieschens. „Ich habe hier schon lange niemanden mehr gesehen“, sagt eine Nachbarin. Sie wollte mit der Familie nie etwas zu tun haben. „Wir haben unsere Glaubensrichtung, und die Gieschens ihre.“ Die Familie soll laut Nachbarin den Zeugen Jehovas angehören.