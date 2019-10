Kreis Segeberg. „Einheitsbuddeln“, das Pflanzen von Bäumen am 3. Oktober, soll eine neue Tradition werden – im Sinne von Klima- und Naturschutz. Dazu hat das Land aufgerufen. Viele Kommunen und Einrichtungen machen morgen dabei mit. So wie in Henstedt-Ulzburg, wo die sechs politischen Fraktionen um 11 Uhr gemeinsam nahe der Seilbahn im Bürgerpark zur Schaufel greifen werden. Weitere Standorte, an denen Bäume – insgesamt 30 – gepflanzt werden: Eingang der Schniederkoppel, Ende der Abschiedskoppel, Pirolweg (bei den Grillplätzen).

Auch die Stadt Kaltenkirchen macht bei der „Baumpflanzparty“ mit. Auf dem städtischen Baubetriebshof in der Kieler Straße 61 können sich pflanzwillige Bürger kostenlos Bäume abholen, um sie anschließend auf dem eigenen Grundstück in Kaltenkirchen einzubuddeln. Die Bäume werden in der Zeit von 10 bis 12 Uhr ausgegeben.

Der Wildpark Eekholt vergräbt gemeinsam mit Besuchern die Flatterulme – der Baum des Jahres 2019. Von 13 Uhr an wird Torsten Klinger, der Bürgermeister der Gemeinde Großenaspe, das Buddeln begleiten. Die Sonderveranstaltung ist im Eintrittspreis (Erwachsene 10 Euro, Kinder von vier bis 16 Jahren 8,50 Euro) enthalten.