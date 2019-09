Henstedt-Ulzburg. „Herzlichen Glückwunsch, das Organisationsteam des Ulzburg-Cups ist ein würdiger Bürgerpreisträger“, sagte Henry Danielski (CDU). „Sie haben es geschafft, die Jugend unserer Gemeinde für den Handballsport zu begeistern.“ Mit diesen Worten überreichte der Bürgervorsteher der Immobilienmaklerin Gitta Paulat im Rathaus einen Strauß Herbstblumen. Die zweifache Mutter ist seit zwei Jahren Chefin des Organisationsteams beim Ulzburg-Cup, der 2019 bereits zum 43. Mal ausgetragen wurde.

Die Bürgerpreisjury hatte ihr Team am Montag gewählt. Die offizielle Ehrung erfolgt am „Tag des Ehrenamts“ am 6. Dezember im Ratssaal. Auch Bürgermeister Stefan Bauer schüttelte Gitta Paulat die Hand: „Die Handballwelt ist seit vielen Jahren zu Gast in Henstedt-Ulzburg. Ich bin sicher, das bleibt auch so.“ Mannschaften aus Skandinavien sind Dauergäste, auch Teams aus der Ukraine, Russland und sogar Bangladesch spielten schon mit.

„Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung“, sagte die frühere Handball-Kreisläuferin und Leichtathletin. „Ich liebe das Organisieren und habe viel Spaß dabei. Wunderbar, wie man mit gut 150 ehrenamtlichen Helfern und 24 Teamleitern aus allen Bereichen des Vereins ein internationales Handballturnier mit knapp 3000 jugendlichen Spielern und Spielerinnen zum Erfolg führen kann. Den 50. Ulzburg-Cup möchte ich auch noch organisieren.“

Gitta Paulats großer Wunsch: „Eine neue Mehrzweckhalle mit Tribüne und vier Spielfeldern für Henstedt-Ulzburg, wenn ein neues Alstergymnasium gebaut werden sollte.“