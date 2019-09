Tom Gronaus großer Auftritt auf der Kino-Leinwand

Henstedt-Ulzburg/Hamburg. Fast genau ein Jahr ist es her, dass das Abendblatt zum ersten Mal Tom Gronau getroffen hat. Damals lag der Dreh zur Neuverfilmung der „Deutschstunde“ nach dem Roman von Siegfried Lenz erst wenige Wochen zurück. Die Erinnerungen des jungen Schauspielers aus Hen­stedt-Ulzburg an sein bisher größtes Filmprojekt waren noch ganz frisch. Er schwärmte von tollen Kollegen, die zu einer Art Familie geworden waren. Und erzählte von Tränen, die beinahe flossen, als er ein letztes Mal sein Kostüm anzog.

Ein Jahr später feiert der Film auf dem Hamburger Filmfest an diesem Sonnabend Weltpremiere – und Tom Gronau, inzwischen 22 Jahre alt, wird zum ersten Mal in seinem Leben über den roten Teppich laufen. „Das ist alles neu und aufregend für mich. Ich bin froh, dass viele aus dem Team dabei sind“, sagt er. An seiner Begeisterung für den Kinofilm hat sich nichts verändert, an seiner Leidenschaft für die Schauspielerei schon gar nicht. Seit Oktober vergangenen Jahres studiert Gronau an der Filmuniversität Babelsberg in Potsdam.

Tom Gronau studiert an der Filmuniversität Babelsberg

Nicht weit vom Griebnitzsee entfernt lebt er allein in einer Wohnung, möchte aber gern mit einem Kumpel eine WG eröffnen. „Potsdam ist wunderschön. Hier fühle ich mich momentan sehr wohl. Ich kann am See laufen gehen, bin aber auch schnell in Berlin, wenn ich mit Freunden mal was trinken gehen will.“ Gronau kommt jetzt ins dritte Semester. Wenn er mit seinem Schauspielstudium fertig ist, möchte er am liebsten nach Hamburg ziehen, nicht zurück nach Henstedt-Ulzburg. In seinem Elternhaus ist er nur während der Ferien zu Besuch.

Tom Gronau aus Henstedt-Ulzburg spielt den jungen Siggi Jepsen in dem Film „Deutschstunde“.

Foto: Georges Pauly / Network Movie / Wild Bunch Germany 2019

Tom Gronau verabredet sich mit dem Abendblatt im Café „Hunt Brothers“ in Norderstedt. „Hier schmeckt die Hafermilch so gut“, schwärmt er. Den kleinen Holzklapptisch trägt er kurzerhand von der Terrasse auf die sonnigere Rasenfläche. Mit jeder Filmrolle wird der junge Künstler selbstbewusster und kommt seinem Traum, von der Schauspielerei leben zu können, ein Stückchen näher. Bereits mit sieben Jahren trat Gronau den Norderstedter Amateuren von Theater Life bei, als Teenager ließ er sich an der Schauspielschule New Talent in Billstedt ausbilden.

Zum ersten Mal vor der Kamera stand der Nachwuchsschauspieler 2015 für die Fernsehserie „Die Pfefferkörner“. Später drehte er Folgen für „SOKO Wismar“, „In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte“ und „Der Alte“. Sein erster Kinofilm „RAUS“ wurde im vergangenen Jahr in ausgewählten deutschen Städten gezeigt. Der aktuelle Kinofilm „Deutschstunde“ läuft bundesweit. „Das ist umso aufregender“, sagt Gronau und rührt mit einem Löffel seinen Iced Latte um.

Der Henstedt-Ulzburger spielt den jugendlichen Siggi Jepsen – eine der Hauptrollen. Die Handlung: Siggi, der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in einer Anstalt für schwer erziehbare Jugendliche einsitzt, soll einen Besinnungsaufsatz über „Die Freuden der Pflicht“ schreiben. Er gibt ein leeres Heft ab, schreibt dann über seine Kindheit und Jugend an der Nordseeküste. Sein Vater Jens Ole Jepsen (Ulrich Noethen), ein Dorfpolizist, erhielt vom NS-Regime den Auftrag, dem befreundeten Maler Ludwig Nansen (Tobias Moretti) ein Arbeitsverbot zu überbringen. Bei der Überwachung sollte Siggi seinem Vater helfen – doch der Sohn rebellierte und geriet in einen inneren Konflikt.

Er will sich die Premiere im Kino am Dammtor ansehen

Gronau durfte sich den fertigen Film bereits im Frühjahr gemeinsam mit den anderen Schauspielern, Produzenten sowie Regisseur Christian Schwochow in Berlin ansehen. „Ich bin wirklich stolz. Ich wünsche mir, dass viele Menschen den Film angucken, weil ich sein Thema sehr wichtig und aktuell finde“, sagt er. Nach den Wahlergebnissen in Brandenburg und Sachsen, wo die AfD glücklicherweise „nur“ zweitstärkste Kraft geworden sei, wäre es dringend an der Zeit aufzuwachen, meint Gronau. „Ich halte die autoritären Ströme, die sich in einigen Teilen der Welt entwickelt haben, für sehr gefährlich. Der Film zeigt deutlich, wohin sie führen können.“

Beim Hamburger Filmfest, auf dem vom 26. September bis 5. Oktober fast 150 neue Filme präsentiert werden, ist „Deutschstunde“ für zwei Preise nominiert: für den „Hamburger Produzentenpreis für deutsche Kinoproduktionen“ sowie für den „Art Cinema Award“. Tom Gronau wird sich die Weltpremiere gemeinsam mit seinen Eltern, seiner Agentin und einigen Freunden im Cinemaxx am Dammtor anschauen.

Dass sein Name auf Plakaten steht, daran muss er sich dennoch erst gewöhnen. Ebenso an den Gedanken, einen eigenen Eintrag bei Wikipedia zu haben. „Ein Kumpel hat mich darauf aufmerksam gemacht. Es ist schon lustig, den Artikel über sich zu lesen und festzustellen, dass das meiste davon stimmt. Da hat jemand gut recherchiert“, sagt er und lacht. Das Gefühl, es als Schauspieler bereits geschafft zu haben, gibt ihm allerdings weder der Wikipedia-Eintrag noch die Liste an Filmen, die er gedreht hat. „Im Moment ist es eine tolle Zeit – ich genieße sie jeden Tag aufs Neue.“

Noch bis Februar dreht Gronau eine neue Serie für einen bekannten Streaming-Dienst. Mehr darf er vorerst nicht verraten. Für weitere Rollen muss der Student wie gewohnt in Castings vorsprechen – und da gibt es große Konkurrenz. Ob er einen Plan B habe? „Nein“, sagt Gronau und schüttelt energisch den Kopf. „Natürlich habe ich mit Unsicherheiten zu kämpfen und auch Absagen gehören dazu. Aber es gibt viele Momente, die das wieder wettmachen.“ Zum Beispiel wenn man bei der Weltpremiere des Films, in dem man eine Hauptrolle spielt, über den roten Teppich läuft.