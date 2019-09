Kisdorf auf 60 Seiten im Überblick

Am Sonntag wird in der „Olen School“ eine Broschüre vorgestellt, in der die Straßen- und Flurbezeichnungen des Ortes erläutert werden.

Kisdorf. Was bedeuten die Straßennamen Schnapphahnstieg, Sengel, Dierksbrann, Köhlertwiete und Meilerweg? Worauf weisen Willnbrann, Glashüttenweg, Lehmkuhlen oder Ton Hogenbargen hin? Jahrelang war die Archivgruppe des Trägervereins Kisdorf diesen alten Straßen- und Flurnamen auf der Spur, forschte in Archiven, untersuchte alte Landkarten und übersetzte die niederdeutschen Namen ins Hochdeutsche. Entstanden ist die 60-seitige Broschüre „Kisdorf im Überblick, was verbirgt sich hinter den Kisdorfer Straßen- und Flurnamen?“ mit einer Landkarte von Kisdorf und Umgebung.

Zu Sonntag, 29. September, laden Kisdorfs ehrenamtliche Archivare Marlene, Hans-Jürgen Hroch und Klaus Huber von 11 bis 17 Uhr ins Dorf-Archiv in der „Olen School" ein, der alten Schule am Sengel 15. „Wir beteiligen uns mit diesem Tag der offenen Archivtür an der Kisdorfer Kunstwanderung und präsentieren unsere neue Broschüre über Kisdorfs Straßennamen und Denkmäler", sagt Marlene Hroch. Sie hat das handliche DIN-A5-Heft mit Landkarte, Fotos, Straßen- und Denkmal-Register, mit einem Verzeichnis der Kisdorfer Bäche und sogar dem „Kisdörp-Leed" zusammengestellt und geschrieben. Die Landkarte hat Klaus Huber auf der Basis einer Karte von 1803 gestaltet, auf der noch die ursprünglichen Namen verzeichnet sind. Plattdeutsche Straßennamen werden in Hochdeutsch übersetzt „Die meisten Kisdorfer Straßennamen sind plattdeutsch, auf der neuen Karte haben wir die hochdeutsche Übersetzung danebengesetzt, um die Herkunft und Bedeutung der Namen zu klären", sagt Klaus Huber. Er setzte auch die Denkmäler in die Karte. Die Erklärungen sind nach einem Zahlensystem in der Broschüre nachzulesen. Marlene Hroch konnte auf einen reichen Fundus zurückgreifen. Die Dorf-Archivarin erbte von ihrem Vater Ernst Kröger Regalmeter voll mit historischen Dokumenten, Fotografien und weiteren Zeugnissen der Vergangenheit des Amtes Kisdorf und der umliegenden Dörfer. Ernst Kröger hat Kisdorfs Vergangenheit in neun Bänden mit insgesamt 2300 Seiten aufgeschrieben. Seine Tochter Marlene Hroch und ihr Archiv-Team strafften diese undruckbare Chronik zu einem Band zusammen. „Manche Namen konnten wir aber bis heute nicht deuten", sagt Marlene Hroch. Dafür ist ihr die Broschüre zu einer kleinen Dorfchronik geraten, denn sie weist beispielsweise auf die Glashütte im späten Mittelalter hin, die viel Holz für die Schmelzöfen verbrannte. Dafür wurden die Kisdorfer Wälder ebenso gerodet wie für die zahlreichen Köhlerstellen, genannt Meiler, die Holzkohle herstellten, damit es die Bürger des benachbarten Hamburg warm hatten. Von den Köhlerbetrieben rühren auch die Straßennamen Meilerweg und Köhlertwiete her. Warum aber gibt es den Namen Karkloh in Kisdorf, obwohl bis 1965 noch nie eine Kirche im Dorf stand? Die entsprechende Sage dazu steht ebenfalls in der neuen Broschüre. Tag der offenen Archivtür bei der Kisdorfer Kunstwanderung, Sonntag, 29. September, 11 bis 17 Uhr, „Ole School", Sengel 15. Die Broschüre „Kisdorf im Überblick, was verbirgt sich hinter den Kisdorfer Straßen- und Flurnamen?" ist für acht Euro im Archiv oder unter hroch@sh-mobile.de per E-Mail erhältlich.