Die „Zentrale“ in Kisdorf feiert Geburtstag

Am Donnerstag wird in dem historischen Kisdorfer Gasthaus auf 428 Jahre voller Tradition und bewegter Momente angestoßen.

Kisdorf.. Bis ins Jahr 1591 hat Kisdorfs Archivar Ernst Kröger die Geschichte des Gasthofs „Zentrale“ zurückverfolgen können und in der Gemeindechronik von 1982 aufgeschrieben. Kisdorf hatte zu der Zeit 200, Kaltenkirchen nur 100 Einwohner. Davon zehrt Kisdorf noch heute. Vor allem, was die Geschichte der „Zentrale“ angeht. Am Donnerstag, 15. August, feiert diese den 17. Jahrestag unter der Leitung des jetzigen Pächters und Gastwirts Martin Koll. „Ich freue mich, ein Gasthaus mit einer 428 Jahre alten Tradition führen zu dürfen, und das will ich mit meinen Gästen feiern“, sagt der Wirt, der Postbeamter war, einfach mal etwas anderes machen wollte, auf Rat seiner Freunde die „Zentrale“ pachtete („Das Gasthaus war ziemlich heruntergekommen“), damit in reichlich kaltes Wasser sprang – und gewann.