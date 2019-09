Ab heute gibt es Kartoffelsuppe für den guten Zweck

Norderstedt. Auch in diesem Jahr laden die rund 70 Markthändler der Norderstedter Wochenmärkte ihre Kunden auf ihre Märkte ein, um ihnen für die Treue zu danken und um mit ihnen den Herbst zu begrüßen. Von Mittwoch, 25. September, bis Sonnabend, 28. September, gibt es neben farbenfroh geschmückten Ständen und eindrucksvollen Erntekronen auch wieder reichlich Gelegenheit für die Kunden, herbstliche Gerichte zu probieren. Aktionen und spezielle Angebote ergänzen das Programm.

Höhepunkt ist die Kartoffelsuppe für den guten Zweck. 1,50 Euro kostet der Teller, der Erlös geht komplett an das neue Hospiz in Friedrichsgabe, das im nächsten Jahr im Frederikspark eröffnet werden soll. Für die Benefiz-Aktion haben die Markthändler prominente Helfer gefunden: Am Donnerstag füllt der beliebte und karikativ sehr engagierte NDR-Moderator Carlo von Tiedemann von 11 Uhr an auf dem Rathausmarkt die Suppe in die Teller. Für Stadtpräsidentin Kathrin Oehme ist der Job schon fast Routine. Sie wird unterstützt von Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder, solange der Vorrat reicht.

Auch NDR-Moderator Carlo von Tiedemann unterstützt die Aktion

Am Freitag können die Kunden auf dem Wochenmarkt am Herold-Center Kartoffelsuppe essen. Am Sonnabend gibt es schon von 8 Uhr an Suppe auf dem Harksheider Markt. Zum Start der Herbstaktion am heutigen Mittwoch wird das flüssige Herbstgericht von 14 Uhr an auf dem Markt an der Tangstedter Landstraße verkauft. „Natürlich können unsere Kunden die Suppe auch mit nach Hause nehmen, wenn sie ein Gefäß für den Transport mitbringen“, sagt Reinhard Schümann, Sprecher der Marktbeschicker.

Bei der Schätzaktion können die Marktbesucher gewinnen. Wer errät, wie viele Kartoffeln im großen Drahtkorb liegen, bekommt einen prall gefüllten Picknick-Korb mit vielen Leckereien. Bei mehreren richtigen Antworten entscheidet das Los. Auch der zweite und dritte Gewinner kann sich über eine tolle Überraschung freuen.