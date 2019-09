Mann verkraftete die Trennung nicht

Bad Segeberg. Als ihn die Freundin verließ, drehte der Verlassene durch. Blind vor Zorn stellte er seiner Ex-Freundin nach und ließ sie auch nachts nicht in Ruhe. Das Amtsgericht Lübeck hatte zwischenzeitlich sogar ein Kontakt- und Annäherungsverbot erlassen. Danach durfte der 46-Jährige sich der Frau nicht näher als hundert Meter nähern. Bedrohung lautete die Anklage nun vor dem Amtsgericht Segeberg. Der Prozess fand allerdings ein überraschendes Ende: Er wurde gegen Zahlung eines Schmerzensgeldes wegen Geringfügigkeit eingestellt.

„Ich möchte alles nur noch abschließen“, betonte der 46-Jährige barsch. Diese Farce solle endlich vorbei sein. Die Geschichte werde nur noch breitgetreten und gewinne eine Eigendynamik, sagte der Angeklagte. Auf Worte der Entschuldigung wartete die Amtsrichterin Katrin Vitols vergebens.

Nachts ließ der Mann das Telefon bis zu 40-mal klingeln

Das Beziehungsdrama, das sich in einem Dorf im Kreis Segeberg abspielte, liegt fünf Jahre zurück. Als damals die Partnerschaft zerbrochen war, drohte der Mann der Ex-Partnerin, sie umzubringen. Er verteilte in dem kleinen Ort Flugblätter mit ihrem Porträt und dem Text, dass sie für 30 Euro alle Sex-Wünsche erfüllen würde. Zudem sagte er der Polizei, dass seine Freundin volltrunken mit dem Auto unterwegs sei. Eine Blutprobe ergab null Promille. Damit nicht genug. Laut der staatsanwaltlichen Ermittlungen ließ der 46-Jährige bei seiner Ex-Freundin nachts bis zu 40-mal das Telefon klingeln. Am Wagen der Frau zerstach er zwei Reifen, beim neuen Freund der Verfolgten alle vier.

Der Ex-Freundin bleibt eine Aussage vor Gericht erspart

Zu diesen strafrechtlichen Vorwürfen ließ der Anklagte seinen Verteidiger erklären, keine Einlassung machen zu wollen. Damit drohte eine Neuansetzung des Prozesses in mehreren Monaten mit zahlreichen Zeugen und einer schmutzigen Schlammschlacht. Deshalb schlug die Amtsrichterin den Prozessbeteiligten vor, das Verfahren gegen Zahlung eines Schmerzensgeldes an das Opfer „im höheren Bereich“ einzustellen. Damit bliebe auch der verfolgten Ex-Freundin die quälende Zeugenaussage erspart.

Nach dem Urteil hat der Mann nun ein Schmerzensgeld in Höhe von 2500 Euro in sechs Monatsraten an seine Ex-Freundin zu zahlen. „Damit gehe ich finanziell in den Keller“, stöhnte der Verurteilte.