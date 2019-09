Fanpost aus Barmstedt

In dem Supermarkt bekommt man fast alles, was man auch in Kaliningrad oder Wladiwostok kaufen kann. Denn es ist ja so, dass vor allem Düfte oder ein altbekannter Geschmack längst vergessene Bilder und Gefühle zurückholen können. Momente der Kindheit werden wieder lebendig, Erinnerungen an endlos lange Sommerferien, in denen an jedem Tag die Sonne schien, man mit einem Bärenhunger aus dem Freibad kam – und dann gab es Frikadellen mit Pommes!

In dem russischen Supermarkt habe ich meinen Briefträger getroffen. Wir kennen uns schon lange. Er sagte: „Olli, bei dir komme ich auch gleich vorbei. Ich habe Fanpost für dich, eine Postkarte von einer gewissen Gabriele aus Barmstedt. Willst du wissen, was sie geschrieben hat?" Ich war sehr überrascht. Nicht, weil Detlef die Karte bereits gelesen hatte, gehört er doch quasi zur Familie (wenn es einen Menschen gibt, der fast alles über einen weiß und vor dem man keine Geheimnisse haben kann, dann ist das nicht die eigene Ehefrau oder der beste Freund, sondern der Postbote). Ich war mindestens genauso berühmt wie Arnold Schwarzenegger oder der Papst Nein, ich war überaus erstaunt über das, was Gabriele geschrieben oder besser nicht geschrieben hatte. Es stand nämlich keine Adresse auf der Karte, sondern lediglich: Oliver Lück, Journalist u. Buchautor. In diesem Moment wusste ich, dass ich es geschafft haben musste. Ich war mindestens genauso berühmt wie Arnold Schwarzenegger oder der Papst. Die brauchen schließlich auch keine Adressen, um Post zu bekommen, weil sie jeder kennt. Und Gabrieles Zeilen waren übrigens herzallerliebst: Nicht aus Florida, nicht aus Rom, einfach nur ein lieber Gruß aus Barmstedt. Lieben Dank dafür!