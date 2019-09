Norddeutschlands größter Flohmarkt trotzt dem Regen

Henstedt-Ulzburg.. Pfützen hatten sich am Sonntagmittag vor dem Eiscafé Venezia gebildet. Ein kurzer, aber heftiger Regenschauer über Henstedt-Ulzburg hatte sie zurückgelassen. Christine König riss schnell eine Plane über ihren Flohmarkt-Stand, um ihre Sachen zu schützen. „Die Kisten sind voll mit Wasser gelaufen, aber es trocknet alles wieder. Wir sind jedes Jahr hier – und es macht einfach Spaß“, sagte sie.

Trotz des etwas ungemütlichen Wetters haben sich die Verkäufer und Bummler nicht davon abhalten lassen, die Gemeinde wieder in Norddeutschlands größten Trödelmarkt zu verwandeln. An zehn „Hot Spots“, unter anderem auf dem CCU-Marktplatz, bei Dello und beim Hotel Scheelke, verkauften 610 Henstedt-Ulzburger ihre alten Schätze. Für einen besonderen Charme sorgten die rund 300 Händler, die ihre Stände direkt vor der Haustür oder in der eigenen Garage aufgebaut hatten.

Dabei gab es auch allerlei Skurriles zu sehen. Wie zum Beispiel nackte Schaufensterpuppen. Sie standen vor dem CCU und präsentierten nicht wie gewohnt die neuen Kollektionen der Geschäfte. „Der CCU-Manager hat sie gesponsert“, erklärte Gerrit Denker, der die Plastikfiguren für 15 Euro anbot. Der 26-Jährige gehört dem Verein „Hen­stedt-Ulzburg bewegt“ an, der den Flohmarkt gemeinsam mit „Henstedt-Ulzburg Marketing“ organisiert hat.

Kathleen Thiemer verkaufte mit ihren Töchtern Frida (5) und Ida (8) nicht nur Kleidung, aus der die Mädchen längst rausgewachsen waren, sondern auch von der Großmutter selbst gemalte Bilder von Prinzessinnen und Schlössern. „Wir haben viele davon zu Hause, deswegen ist es in Ordnung, welche abzugeben“, sagte Mutter Kathleen. Besonders praktisch: Die Familie hatte ihren Stand unter einem Zelt aufgebaut.