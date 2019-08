Der größte Trödelmarkt in Norddeutschland

Henstedt-Ulzburg.. Mit „HU-verkauft“, dem größten Privatflohmarkt in Norddeutschland, hat die Gemeinde Henstedt-Ulzburg in den vergangenen Jahren Maßstäbe gesetzt. Am Sonntag, 1. September, wird der gesamte Ort nun bereits zum sechsten Mal zu einem XXL-Basar. Die Initiatoren sind die Vereine „Henstedt-Ulzburg bewegt“ und „Henstedt-Ulzburg Marketing“ – und diese haben erneut sehr hohe Anmeldezahlen zu verzeichnen.

So werden sich einerseits an den zehn „Hot Spots“ 610 Verkäufer auf 1700 Standmetern tummeln: bei Dello, Megazoo/Hesebeck, Real (jeweils Gutenbergstraße), Getränke Hoffmann (Kirchweg), auf dem CCU-Marktplatz und bei Edeka Lull (jeweils Hamburger Straße), am Eiscafé Venezia (Beckersbergstraße), beim Hotel Scheelke (Kisdorfer Straße), auf dem Rhener Marktplatz vor der Sparkasse Südholstein sowie beim Trödelhöker (Götzberger Straße).

An 122 Standorten haben sich Nachbarn zusammengetan

Das ist aber noch längst nicht alles. Denn den Charme des Flohmarktes machen die vielen Garagen- und Haustürverkäufer aus – 122 solcher nachbarschaftlicher Standorte gibt es, etwa 300 Händler sind dabei. Gewerbliche Händler sind wie in den vergangenen Jahren nicht zugelassen. Alle Teilnehmer mussten sich registrieren, weil dies das Ladenschlussgesetz erfordert. Ehrenamtliche Ordner werden alle Standorte überprüfen.

„Ganz besonders freuen wir uns, dass sich viele Nachbarn zusammengetan haben und wir wieder zwölf Standorte haben, an denen sich zwischen fünf und 15 Anbieter zusammengetan haben“, sagt Frank Bueschler, der die Veranstaltung für „HU-bewegt“ koordiniert.

Online gibt es alle Locations und eine Schatzkarte – also Informationen darüber, was es wo zu erwerben gibt. Beginn von „HU-verkauft“ ist am Sonntag um 11 Uhr, ab 12 Uhr ist zudem in Ulzburg verkaufsoffener Sonntag. An mehreren Hot Spots wird es Getränke und etwas zu essen geben. Beim Trödelhöker in Götzberg findet zudem ein Oldtimer-Treffen statt, und die Gemeinde selbst versteigert ab 14 Uhr auf dem Rathausplatz Fahrräder aus der Fundsachensammlung des vergangenen Jahres. Erfahrungsgemäß wird es insbesondere im Zentrum zu Verkehrsbehinderungen kommen.

HU-verkauft, Sonntag, 1. September, ab 11 Uhr in der Gemeinde Henstedt-Ulzburg. Alle Standorte online auf hu-verkauft.de.