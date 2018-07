Sabine Meyer spielt mit ihrem Bläser-Ensemble in der „TriBühne“ Norderstedt und in der Segeberger Marienkirche Foto: Heike Linde-Lembke

Am Dienstag, 24. Juli, gastieren Klarinettistin Sabine Meyer und ihre Bläser in Norderstedt, Mittwoch dann in Bad Segeberg.