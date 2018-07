„Wer schlägt, der geht! Das muss unmissverständlich gelten, ist aber in der Realität nicht der Fall“, sagt Anita Brüning, Leiterin des Frauenhauses Norderstedt Foto: Andreas Burgmayer

Justiz- und Gleichstellungsministerin Sabine Sütterlin-Waack besucht heute das überlastete Asyl für Frauen in Not in Norderstedt.