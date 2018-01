Foto: BIANCA BOEDEKER / HA

Während des Gottesdienstes für die Opfer des Nationalsozialismus erinnert Pastor Tobias Götting am Sonntag, 28. Januar um 18 Uhr in der Hamburger Ev.-Luth. Kirche Ansgar, Langenhorner Chaussee 266, an die Künstlerin Anita Rée