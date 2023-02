"Letzte Generation": Aktivisten kleben Plakat an Bundestag

Klimaschutz-Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben ein Plakat an das Reichstagsgebäude in Berlin geklebt.

Berlin/Hannover. Klimaschutz-Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben ein Plakat an das Reichstagsgebäude in Berlin geklebt. Noch während des Anklebens eines zweiten Plakats am Nordeingang des Bundestags im Reichstagsgebäude griff eine Polizistin am Dienstagvormittag ein und riss das Papier von der Wand. Auf den beiden Plakatseiten war eine vergrößerte Kopie eines Briefes des Hannoveraner Oberbürgermeisters Belit Onay (Grüne) an die Fraktionen im Bundestag zu sehen.

"Letzte Generation": Bürgermeister von Hannover teilt Ansichten der Klima-Aktivisten

Onay hatte an die Fraktionsvorsitzenden geschrieben, dass er die Ansicht der "Letzten Generation" teile, dass die derzeitige Maßnahmen gegen den Klimawandel nicht ausreichten. Forderungen der Gruppe könnten helfen, Klimaziele zu erreichen. Er bat die Fraktionen, darüber zu beraten und Klimaschutzmaßnahmen in den Kommunen stärker zu unterstützen.

Die beiden Mitglieder der "Letzten Generation" verteilten den Brief vor dem Bundestag auch als Flugblatt und diskutierten anschließend mit Politikern. Polizisten sicherten die Plakate und stellten die Personalien der Demonstranten fest.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen