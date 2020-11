XXL-Fichte auf dem Weg zum Berliner Reichstag

Altenau. Der Weihnachtsbaum im XXL-Format für den Platz vor dem Berliner Reichstag ist am Montag im Harz gefällt worden. Die etwa acht Tonnen schwere Fichte werde derzeit verladen und über Nacht in die Hauptstadt transportiert, sagte ein Sprecher der Niedersächsischen Landesforsten (NLF). Es handele sich um einen schön gleichmäßig gewachsenen Baum mit prächtiger Krone.

Die etwa 70 Jahre alte und 31 Meter Fichte stammt aus dem Kalbetal nahe der Okertalsperre. "In dem Tal war sie vor Sturm geschützt und bekam ausreichend Wasser", sagte der NLF-Sprecher. Auch vom Borkenkäfer blieb sie verschont. Vor Ort sei der Baum auf etwa 25 Meter gekürzt worden. Weil der Weihnachtsbaum in Berlin zudem in eine etwa zwei Meter tiefe Bodenhülse kommt, können vor dem Parlament noch etwa 23 Meter der Prachtfichte aus Niedersachsen bestaunt werden.