Kwayie und Almas mit Sprint-Titel: Mihambo starke Zweite

Leipzig. Die Berlinerin Lisa Marie Kwayie und der Wolfsburger Deniz Almas haben bei den deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten in Leipzig die Sprint-Titel erobert, Weitsprung- Weltmeisterin Malaika Mihambo glänzte am Samstag im 60-Meter-Finale als Zweite in 7,22 Sekunden. Vor 3750 Zuschauern in der ausverkauften Arena blieb die 26-Jährige von der LG Kurpfalz damit gleich um zwölf Hundertstelsekunden unter ihrer bisherigen Bestzeit. Dritte hinter Titelverteidigerin Kwayie (7,21 Sekunden) und Mihambo wurde Lisa Mayer vom Sprintteam Wetzlar in 7,24 Sekunden.

Nach zwei Fehlstarts stand auch der neue Meister bei den Männern fest: In Abwesenheit von Titelverteidiger Kevin Kranz (Wetzlar) gewann Almas überraschend in persönlicher Bestzeit von 6,60 Sekunden vor dem Erfurter Julian Wagner (6,64) und Aleksandar Askovic aus Augsburg (6,66). Der deutsche Rekordhalter Julian Reus vom LAC Erfurt wurde wegen eines Fehlstarts disqualifiziert.