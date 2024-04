Neustadt-Glewe (dpa/mv). Die Einsturzgefahr des Fabrikgebäudes lässt intensive Brandermittlungen auch am Donnerstag nicht zu. Doch alles deutet laut Polizei bisher auf Brandstiftung hin.

Nach einem Feuer in einem leer stehenden Fabrikgebäude in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind die Brandermittlungen wegen der Einsturzgefahr schwierig. Man komme deshalb momentan nicht voran, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mit.

Es werde schwere Brandstiftung vermutet, weil zunächst keine Hinweise vorlagen, die auf ein anderes Szenario hindeuten könnten. Das sei aber kein abschließendes Urteil, hieß es. Außerdem habe ein Zeuge ausgesagt, dass vor dem Brand Kinder in dem Gebäude gewesen sein sollen. Ob das mit dem Ausbruch des Feuers zusammenhänge, sei aber noch völlig unklar.

Das Feuer war am Dienstagabend ausgebrochen. Der Bahnhof und umliegende Straßen mussten wegen der Rauchentwicklung gesperrt werden. Auch die Bahnstrecke zwischen Ludwigslust und Parchim war temporär gesperrt, weil die Gefahr bestand, dass das Gebäude auf die Schienen stürzen könnte. Die Ostdeutsche Eisenbahn (ODEG) betreibt auf der Strecke den Regionalzug RB14.

