Airbeat One 2024 im Zeichen Frankreichs

Das internationale Elektromusik-Festival Airbeat One im mecklenburgischen Neustadt-Glewe hat die ersten Künstler des Line Ups für 2024 bekanntgegeben. Zur 21. Ausgabe vom 10. bis 14. Juli kündigten die Festivalmacher am Mittwoch unter anderem DJ-Ikone Paul Kalkbrenner an. Als Top-Künstler wurden außerdem Boris Brejcha und Will Sparks oder Armin van Buuren, Charlotte de Witte, Dimitri Vegas & Like Mike, Timmy Trumpet und W&W angekündigt.