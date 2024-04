Neustadt-Glewe (dpa/mv). Ein Industriegebäude im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist nach einem Feuer einsturzgefährdet. Die Bahnstrecke kann nicht befahren werden.

Nach einem Feuer in einem leer stehenden Fabrikgebäude in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist die Bahnstrecke zwischen Ludwigslust und Parchim weiter gesperrt. Es bestehe die Gefahr, dass das Gebäude auf die Bahngleise stürzen könnte, teilte die Bundespolizei am Mittwochmorgen mit. Nach Angaben eines Sprechers der Polizei in Ludwigslust handelt es sich bei dem betroffenen Abschnitt um eine eingleisige Regionalstrecke. Die Ostdeutsche Eisenbahn (ODEG) betreibt auf der Strecke den Regionalzug RB14.

Das Feuer war am Dienstagabend ausgebrochen, der Bahnhof und umliegende Straßen mussten wegen der Rauchentwicklung komplett gesperrt werden. Bürger sollten Türen und Fenster geschlossen halten, den Brandort meiden und die Stadt weiträumig umfahren. Alle umliegenden Feuerwehren waren am Einsatz beteiligt.

Die Brandursache war zunächst unklar. Da das historische Gebäude einsturzgefährdet sei, könne kein Brandgutachter dorthin geschickt werden, sagte der Polizeisprecher. Es sei Anzeige wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet worden, die Ermittlungen stünden aber noch ganz am Anfang.

