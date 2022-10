Schlagersänger Schöbel sucht Gegner für seine Ü70-Mannschaft

Berlin. Schlagersänger Frank Schöbel spielt mit 79 Jahren noch regelmäßig Fußball - und ist auf der Suche nach Gegnern. Der sportbegeisterte Schlagersänger ist in der Ü70 bei der Eintracht Mahlsdorf im Osten Berlins aktiv. In seiner Autobiografie berichtet er: «Wir trainieren einmal in der Woche. Etwas über zwanzig Fußballer sind wir, fünf Sportfreunde sind zurzeit über achtzig. Die hauʼn sich noch hin, da stehen andere in diesem Alter nicht mehr auf.» Und: «Wir müssen bald ne Ü80 aufmachen. Das Dumme ist, wir finden kaum noch Gegner, die meisten sitzen zu Hause auf der Couch, trinken Bier oder sind tot.»

Die Autobiografie «Danke, liebe Freunde!» ist am Donnerstag bei Bild und Heimat in Berlin erschienen.

© dpa-infocom, dpa:221002-99-976272/3 (dpa)